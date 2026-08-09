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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 9 Agustus 2026 | 20.47 WIB

Tiket Persebaya Surabaya vs Penang FC Mulai Rp 50 Ribu, Promo Cuma Sampai 9 Agustus 2026!

Bonek Bonita bersiap memenuhi Stadion Gelora Bung Tomo untuk laga persahabatan internasional Persebaya Surabaya vs Penang FC. (Persebaya) - Image

Bonek Bonita bersiap memenuhi Stadion Gelora Bung Tomo untuk laga persahabatan internasional Persebaya Surabaya vs Penang FC. (Persebaya)

JawaPos.com — Tiket laga persahabatan internasional Persebaya Surabaya vs Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (15/8/2026), dijual mulai Rp 50 ribu selama periode promo 7–9 Agustus 2026.

Harga spesial ini menjadi kesempatan Bonek Bonita menyaksikan Green Force dalam laga internasional sekaligus merayakan momentum juara Piala Presiden 2026.

Kapan Persebaya Surabaya vs Penang FC Digelar?

Persebaya Surabaya akan menghadapi Penang FC dalam International Friendly Game di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (15/8/2026).

Pertandingan tersebut dijadwalkan dimulai pukul 19.00 WIB dan menjadi bagian dari agenda preseason party Green Force.

Laga ini juga memiliki nilai spesial bagi Persebaya Surabaya karena digelar tidak lama setelah tim mengangkat trofi Piala Presiden 2026.

Green Force sukses menjadi juara setelah mengalahkan Persib Bandung melalui drama adu penalti 6-5 setelah pertandingan berakhir 1-1 selama 120 menit.

Dukungan langsung dari Bonek Bonita di GBT diharapkan bisa membuat pertandingan melawan klub Malaysia tersebut berlangsung meriah.

Persebaya Surabaya bahkan mengajak keluarga, teman, serta sesama Bonek Bonita untuk memenuhi stadion dan memberikan dukungan terbaik dalam pertandingan internasional tersebut.

Tiket Persebaya Surabaya vs Penang FC Mulai Rp 50 Ribu

Harga tiket spesial Persebaya Surabaya vs Penang FC dibanderol mulai Rp 50 ribu untuk kategori Fans.

Editor: Edi Yulianto
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