Tiket Persebaya Surabaya vs Penang FC Mulai Rp 50 Ribu, Promo Cuma Sampai 9 Agustus 2026!

Bonek Bonita bersiap memenuhi Stadion Gelora Bung Tomo untuk laga persahabatan internasional Persebaya Surabaya vs Penang FC. (Persebaya)
JawaPos.com — Tiket laga persahabatan internasional Persebaya Surabaya vs Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (15/8/2026), dijual mulai Rp 50 ribu selama periode promo 7–9 Agustus 2026.
Harga spesial ini menjadi kesempatan Bonek Bonita menyaksikan Green Force dalam laga internasional sekaligus merayakan momentum juara Piala Presiden 2026.
Persebaya Surabaya akan menghadapi Penang FC dalam International Friendly Game di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (15/8/2026).
Baca Juga:Persebaya Makin Percaya Diri Hadapi Super League 2026/2027, Doakan Persib Sukses di Kompetisi Asia
Pertandingan tersebut dijadwalkan dimulai pukul 19.00 WIB dan menjadi bagian dari agenda preseason party Green Force.
Laga ini juga memiliki nilai spesial bagi Persebaya Surabaya karena digelar tidak lama setelah tim mengangkat trofi Piala Presiden 2026.
Green Force sukses menjadi juara setelah mengalahkan Persib Bandung melalui drama adu penalti 6-5 setelah pertandingan berakhir 1-1 selama 120 menit.
Baca Juga:Raih Trofi Pertama di Indonesia, Francisco Rivera Ingin Bawa Persebaya Surabaya Juara Lagi!
Dukungan langsung dari Bonek Bonita di GBT diharapkan bisa membuat pertandingan melawan klub Malaysia tersebut berlangsung meriah.
Persebaya Surabaya bahkan mengajak keluarga, teman, serta sesama Bonek Bonita untuk memenuhi stadion dan memberikan dukungan terbaik dalam pertandingan internasional tersebut.
Harga tiket spesial Persebaya Surabaya vs Penang FC dibanderol mulai Rp 50 ribu untuk kategori Fans.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Kejagung Periksa Febrie Adriansyah: Kenakan Rompi Pink dan Tangan Terborgol
Presiden Persebaya Surabaya Angkat Bicara Usai Juara, Azrul Ananda: Menuju Bintang Melalui Kesulitan
Profil Kiper Persebaya Reza Arya Pratama, Tepis 2 Penalti Persib di Final Piala Presiden 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!