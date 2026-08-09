Raih Trofi Pertama di Indonesia, Francisco Rivera Ingin Bawa Persebaya Surabaya Juara Lagi!

Kapten Persebaya Surabaya, Francisco Rivera (tengah), saat berduel dengan pemain Persib Bandung di final Piala Presiden 2026. Rivera menjadi pemain terbaik turnamen, sekaligus ketagihan juara kembali. (Persebaya)
JawaPos.com — Francisco Rivera sukses meraih trofi pertamanya di Indonesia setelah membantu Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8/2026).
Gelandang asal Meksiko itu juga dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen setelah tampil konsisten hingga mengantarkan Green Force mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti 6-5.
Rivera menjadi salah satu pemain penting dalam perjalanan Persebaya Surabaya sejak fase grup hingga partai final Piala Presiden 2026.
Pemain berusia 31 tahun itu mencatatkan 398 menit bermain dari tiga pertandingan fase grup hingga laga puncak, dengan peran penting sebagai penghubung lini tengah dan depan.
Konsistensi tersebut mengantarkan Rivera meraih penghargaan individu sebagai pemain terbaik Piala Presiden 2026.
Pengakuan itu terasa semakin penting karena Rivera tidak hanya membantu Persebaya Surabaya meraih trofi, tetapi juga tampil dalam turnamen dengan jadwal yang padat.
“Penghargaan ini sangat penting bagi saya. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk tim dan membantu kami mencapai target yang sudah ditetapkan,” kata Rivera.
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Meski mendapat penghargaan individu, Rivera tidak ingin menjadikan pencapaian tersebut sebagai keberhasilan pribadi.
Gelandang yang sudah fasih berbahasa Indonesia itu justru menilai penghargaan tersebut tidak lepas dari kerja keras seluruh rekan setim.
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