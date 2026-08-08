Persib Bandung Siapkan TC di Bali, Sabah FC dan Bali United Jadi Lawan Uji Coba

JawaPos.com - Persib Bandung kembali mematangkan persiapan untuk menghadapi musim kompetisi 2026/27. Setelah menyelesaikan kiprahnya di Piala Presiden 2026, skuad Pangeran Biru akan menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali pada 11-19 Agustus 2026.

Agenda tersebut menjadi salah satu tahapan penting bagi Persib Bandung sebelum memasuki musim baru.

Pelatih Igor Tolic ingin memanfaatkan pemusatan latihan untuk meningkatkan kesiapan tim, terutama dari sisi komunikasi dan kerja sama antarpemain.

Musim 2026/27 bakal menjadi periode yang cukup padat bagi Persib Bandung. Selain Super League, tim asal Kota Bandung itu juga akan tampil di Shopee Cup, AFC Champions League Two (ACL Two), serta Piala Indonesia.

Selama berada di Bali, Persib Bandung juga akan mengikuti turnamen persahabatan bertajuk Dewata Challenge Series. Dua pertandingan sudah disiapkan dengan menghadapi Sabah FC dari Malaysia dan Bali United.

Pertandingan pertama akan mempertemukan Persib Bandung dengan Sabah FC pada 15 Agustus 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar. Tiga hari berselang, giliran Bali United yang akan menjadi lawan Persib Bandung pada 18 Agustus 2026.

Dua pertandingan tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi Igor Tolic untuk melihat perkembangan anak asuhnya setelah menjalani latihan intensif di Bali.

Pelatih asal Kroasia itu menyebut laga persahabatan tersebut tidak sekadar mengejar hasil. Menurutnya, pertandingan melawan lawan dengan kualitas berbeda dapat membantu para pemain membangun komunikasi yang lebih baik di lapangan.