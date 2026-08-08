Persib Bandung Datangkan Bek Asal Kroasia Danijel Loncar

Persib Bandung datangkan bek tengah asal Kroasia Danijel Loncar. (Istimewa)
JawaPos.com - Persib Bandung mendatangkan bek tengah asal Kroasia Danijel Loncar untuk memperkuat lini pertahanan menghadapi kompetisi musim 2026/2027.
Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan perekrutan Loncar dilakukan berdasar rekomendasi tim pelatih sesuai kebutuhan teknis tim.
"Danijel merupakan pemain yang berposisi natural sebagai bek tengah. Posisi tersebut menjadi salah satu kebutuhan tim berdasar rekomendasi dari tim pelatih,” kata Adhitia dilansir dari Antara di Bandung, Sabtu (8/8).
Pembentukan kedalaman skuad Persib Bandung untuk musim 2026/2027, menurut dia, dilakukan dengan mempertimbangkan agenda kompetisi yang padat dan dihadapi Maung Bandung.
“Kami menyadari bahwa musim berikutnya akan menghadirkan tuntutan yang jauh lebih besar. Karena itu, setiap keputusan dalam proses pembentukan skuad dilakukan secara terukur agar Persib memiliki kedalaman tim yang mampu menjaga konsistensi performa di seluruh kompetisi yang kami ikuti,” ujar Adhitia Putra Herawan.
Pada musim 2026/2027, Persib dijadwalkan tampil dalam Indonesia Super League, AFC Champions League Two, ASEAN Club Championship Shopee Cup, serta kompetisi lain domestik.
Dengan demikian, kata dia, Persib tidak hanya membutuhkan kualitas pemain utama, tetapi juga kedalaman skuad untuk menjaga kesiapan tim menghadapi tingginya intensitas pertandingan sepanjang musim.
Loncar mengawali karier profesional bersama NK Osijek di Kroasia pada periode 2017-2023. Dalam tiga musim terakhir, dia bermain di kasta tertinggi Liga Polandia bersama Pogon Szczecin.
Pada musim 2025/2026, Loncar tercatat tampil dalam 28 pertandingan dengan torehan satu gol dan satu assist.
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