Persib Resmi Mendatangkan Danijel Loncar, Bek Kroasia untuk Perkuat Lini Belakang Maung Bandung

Maung Bandung resmi mendatangkan bek tengah asal Kroasia, Danijel Loncar. (Istimewa)
JawaPos.com - Persib Bandung kembali menambah kekuatan untuk menghadapi musim kompetisi 2026/2027. Maung Bandung resmi mendatangkan bek tengah asal Kroasia, Danijel Loncar, dengan kontrak berdurasi dua musim.
Kedatangan Loncar menjadi bagian dari upaya Persib Bandung memperkuat sektor pertahanan. Pemain berusia 29 tahun dengan tinggi 189 sentimeter itu diharapkan bisa menambah kualitas sekaligus memberikan pilihan lebih banyak bagi tim pelatih di lini belakang.
Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, mengatakan perekrutan Loncar dilakukan berdasarkan kebutuhan teknis tim.
Posisi bek tengah menjadi salah satu sektor yang dinilai perlu mendapat tambahan pemain berpengalaman.
Menurut Adhitia, pengalaman Loncar bermain di kompetisi Eropa menjadi salah satu nilai tambah. Kehadirannya diharapkan bisa membantu Persib Bandung menghadapi jadwal pertandingan yang semakin padat pada musim mendatang.
Musim 2026/2027 memang bakal menjadi tantangan besar bagi Persib Bandung. Selain berkompetisi di Indonesia Super League, klub asal Kota Bandung tersebut juga akan tampil di AFC Champions League Two dan ASEAN Club Championship Shopee Cup, serta kompetisi domestik lainnya.
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Situasi itu membuat Persib Bandung membutuhkan skuad yang tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga memiliki kedalaman merata. Rotasi pemain akan menjadi penting untuk menjaga kondisi fisik dan konsistensi tim sepanjang musim.
Dengan bergabungnya Loncar, Persib Bandung kini memiliki sejumlah opsi di posisi bek tengah. Sebelumnya, Maung Bandung sudah mempunyai Julio Cesar dari Brasil, Patricio Matricardi asal Argentina, Gabriel Mutombo dari Prancis, serta pemain lokal seperti Al Hamra Hehanussa dan Kakang Rudianto.
Loncar sendiri bukan pemain yang minim pengalaman. Ia memulai karier profesional bersama NK Osijek pada 2017 dan bertahan di klub Kroasia tersebut hingga 2023.
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