Rifal Lastori Resmi Gabung Kendal Tornado FC, Bawa Misi Laskar Badai Pantura Promosi ke Liga 1

Rifal Lastori. (Istimewa)
JawaPos.com - Kendal Tornado FC kembali menambah kekuatan untuk menghadapi kompetisi Championship 2026/2027. Kali ini, Laskar Badai Pantura mendatangkan winger berpengalaman, Rifal Lastori.
Pemain yang dikenal punya kecepatan di sisi sayap tersebut resmi diperkenalkan sebagai bagian dari skuad Kendal Tornado FC. Kehadiran Lastori diharapkan bisa menambah pilihan di lini serang sekaligus memberikan pengalaman kepada tim yang tengah membangun kekuatan untuk musim baru.
Lastori pun menyambut positif kesempatan bergabung dengan Kendal Tornado FC. Ia mengaku tertarik dengan ambisi besar klub untuk berkembang dan bersaing di kompetisi musim 2026/2027.
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“Saya tentu senang bergabung dengan tim ini yang punya ambisi besar untuk berkembang dan meraih prestasi,” kata Lastori, Sabtu (8/8/2026).
Bagi Lastori, bergabung dengan Kendal Tornado FC bukan sekadar melanjutkan karier. Ia datang dengan target membantu klub meraih hasil terbaik, termasuk membuka peluang untuk promosi ke kasta yang lebih tinggi.
Ambisi tersebut cukup beralasan. Lastori memiliki pengalaman bersama sejumlah klub Indonesia dan pernah merasakan persaingan untuk membawa tim naik kasta.
Beberapa di antaranya adalah PSIS Semarang, PSS Sleman, RANS Nusantara FC, serta PSIM Yogyakarta.
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Pengalaman tersebut menjadi modal penting bagi Lastori untuk menghadapi persaingan bersama Kendal Tornado FC.
Tidak hanya diharapkan memberikan kontribusi melalui permainan di lapangan, pemain sayap tersebut juga bisa menjadi sosok yang membantu rekan-rekannya menghadapi tekanan kompetisi.
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