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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 9 Agustus 2026 | 04.10 WIB

Pelantikan Pengurus Baru SNEX Jadi Momentum Pererat Hubungan Antarsuporter PSIS

Perwakilan DPP Panser Biru diacara SNEX. (Dok. Pribadi) - Image

Perwakilan DPP Panser Biru diacara SNEX. (Dok. Pribadi)

JawaPos.com – Pelantikan pengurus baru SNEX menjadi momentum untuk mempererat hubungan antarkelompok suporter, khususnya antara SNEX dan Panser Biru yang sama-sama memberikan dukungan kepada PSIS Semarang.

Perwakilan DPP Panser Biru turut hadir dalam acara bertajuk Back on Track yang digelar di sisi utara Stadion Jatidiri, Kota Semarang, Sabtu (8/8/2026). Kehadiran tersebut sekaligus menjadi ajang silaturahmi dengan jajaran pengurus baru DPP SNEX Mania.

Dalam kesempatan tersebut, Panser Biru menyerahkan karangan bunga dan cinderamata kepada pengurus baru SNEX Mania sebagai bentuk ucapan selamat atas pelantikan.

DPP Panser Biru diwakili Sekretaris Umum Cinal Arga, Divisi Hukum Layalia, Divisi Antar Korwil Alfian, serta Komandan Korlap Sony.

Cinal mengatakan, kehadiran Panser Biru merupakan bentuk dukungan terhadap kepengurusan baru SNEX Mania. Ia berharap para pengurus dapat menjalankan amanah dengan baik dan membawa organisasi semakin solid.

“Saya hadir bersama Mbak Layalia, Pak Sony dan Alfian Congek mewakili DPP Panser Biru mengucapkan selamat atas pelantikan DPP SNEX Mania,” kata Cinal.

Menurutnya, Panser Biru dan SNEX Mania memiliki tujuan yang sama, yakni mendukung PSIS Semarang. Karena itu, pergantian kepengurusan di tubuh SNEX diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kedua kelompok suporter.

“Semoga kepengurusan yang baru ini bisa amanah, semakin solid, dan mampu membawa SNEX menjadi lebih baik ke depannya. Karena kita memiliki satu tujuan yaitu mendukung PSIS Semarang,” ujarnya.

Cinal berharap momentum pelantikan tidak berhenti sebagai seremoni. Ia ingin hubungan dan persaudaraan antara Panser Biru dan SNEX Mania semakin kuat sehingga dapat memberikan dampak positif bagi citra suporter Semarang.

Editor: Banu Adikara
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