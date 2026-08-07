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Antara
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 00.38 WIB

Persik Kediri Rekrut Marcelo dan Park Jun Heong

Pemain sepak bola Park Jun Heong. Ia kini bergabung dengan Persik Kediri menghadapi kompetisi Liga 1 2026/2027. ANTARA/ HO-Persik Kediri - Image

Pemain sepak bola Park Jun Heong. Ia kini bergabung dengan Persik Kediri menghadapi kompetisi Liga 1 2026/2027. ANTARA/ HO-Persik Kediri

JawaPos.com - Klub Persik Kediri merekrut dua pemain asing Marcelo Djalo serta Park Jun Heong sebagai pemain baru untuk memperkuat skuad ini guna menghadapi musim kompetisi sepak bola Indonesia yang baru, dikutip dari ANTARA.

Direktur Olahraga Persik Kediri Razzi Taruna mengatakan keputusan merekrut pemain asing itu dari hasil evaluasi dan rapat yang telah dilakukan. Pihaknya telah mengetahui kualitas, karakter, dan mentalitas keduanya sebelum merekrutnya.

"Kami percaya dengan kualitas, karakter serta mentalitas yang dimilikinya, Marcelo Djalo bisa terus berkembang dan menjadi pemain penting bagi Persik Kediri," ujar Razzi dalam keterangannya di Kediri, Jumat.

Ia menambahkan, kehadiran Marcelo menjadi bagian dari upaya Persik Kediri memperkuat skuad untuk menghadapi musim kompetisi baru dengan target meningkatkan pencapaian tim dari musim sebelumnya.

Begitu juga dengan pemain asal Korea Selatan Park Jun Heong tersebut. Pemain berusia 33 tahun itu sebelum ini memperkuat salah satu klub asal Malaysia, Johor Darul Ta’zim FC. Dua musim terakhir, Park turut membantu klub tersebut menjadi yang terbaik di kompetisi sepakbola Malaysia.

Tidak hanya di negeri Jiran, Park juga punya banyak pengalaman bermain di kompetisi sepak bola Thailand, Korea Selatan, HongKong dan juga Eropa.

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menuturkan sosok Park Jun Heong memiliki kelebihan tersendiri sebagai pemain bertahan.

"Park adalah seorang bek tengah yang tinggi dengan postur tubuh bagus. Pemain yang mumpuni, baik saat berduel di udara ataupun di dalam kotak penalti. Tidak hanya itu dia juga baik dalam penguasaan bola, hal yang penting dalam pola permainan kami nanti," kata Marcos Reina.

Ia juga menilai kehadiran Marcelo menjadi tambahan kekuatan bagi lini pertahanan tim. Pengalaman dan kemampuan pemain tersebut dinilai dapat membantu Persik dalam menerapkan gaya permainan yang diusung pada musim mendatang.

Editor: Banu Adikara
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