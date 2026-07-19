Eks River Plate Kevin Sibille Capai Kesepakatan dengan Bhayangkara FC untuk Super League Musim 2026/2027

Bhayangkara FC dikabarkan umumkan rekrutan asing bek tengah asal Argentina Kevin Sibille untuk kompetisi Super League 2026/2027. (Istimewa)
JawaPos.com - Bhayangkara FC dikabarkan segera mengumumkan rekrutan asing terbaru untuk menghadapi kompetisi Super League 2026/2027. Sosok yang dimaksud adalah bek tengah asal Argentina Kevin Sibille yang disebut telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan tim berjuluk The Guardians.
Kehadiran pemain berusia 27 tahun tersebut diproyeksikan memperkuat sektor pertahanan Bhayangkara FC yang tengah dibangun untuk menghadapi persaingan musim baru. Pengumuman resmi dari klub diperkirakan akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan.
Kevin Sibille bukan nama asing di dunia sepak bola. Lulusan akademi River Plate itu sempat menembus tim utama klub raksasa Argentina tersebut sebelum melanjutkan karirnya ke Eropa.
Di Spanyol, dia pernah membela Valencia B atau Valencia Mestalla. Pengalamannya kemudian bertambah setelah memperkuat CD Castellon, Atletico Baleares, hingga Ponferradina yang berlaga di kompetisi sepak bola Spanyol.
Pada musim 2025/2026, Sibille melanjutkan petualangannya ke India bersama East Bengal. Meski hanya tampil dalam tujuh pertandingan liga, dia turut menjadi bagian dari skuad yang berhasil menjuarai Indian Super League.
Saat ini status Sibille adalah tanpa klub setelah kontraknya berakhir pada awal Juni 2026. Kondisi tersebut membuat proses negosiasi dengan Bhayangkara Presisi Lampung berjalan lebih mudah hingga akhirnya kedua belah pihak dikabarkan mencapai kata sepakat.
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Berdasarkan data Transfermarkt, bek kelahiran Buenos Aires pada 15 September 1998 itu memiliki tinggi sekitar 1,83 meter. Dia dikenal sebagai bek tengah berkaki kanan yang kuat dalam duel udara, tenang saat menguasai bola, serta memiliki pengalaman bermain di berbagai kompetisi.
Selain berkewarganegaraan Argentina, Sibille juga memiliki paspor Italia yang memudahkannya berkarir di kompetisi Eropa selama beberapa musim. Kedatangan Kevin Sibille disebut merupakan permintaan langsung dari calon pelatih Bhayangkara Presisi Lampung Oscar Bruzon.
Pelatih asal Spanyol tersebut dikabarkan menginginkan tambahan pemain berpengalaman di jantung pertahanan agar tim memiliki fondasi yang lebih kuat. Jika transfer ini resmi diumumkan, Sibille akan menjadi salah satu pemain asing yang diharapkan membawa stabilitas di lini belakang Bhayangkara Presisi Lampung.
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