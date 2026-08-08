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Andika Rachmansyah
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 19.25 WIB

Garudayaksa FC Cari Bibit Muda Sepak Bola Potensial di Batam

Garudayaksa FC bersinergi dengan Batam Prime International Grassroot Football Festival 2026 mencari bibit pemain muda sepak bola. (Media Batam Prime International Grassroot Football Festival 2026) - Image

Garudayaksa FC bersinergi dengan Batam Prime International Grassroot Football Festival 2026 mencari bibit pemain muda sepak bola. (Media Batam Prime International Grassroot Football Festival 2026)

JawaPos.com - Klub promosi Super League Garudayaksa FC mulai menunjukkan keseriusan dengan mencari talenta baru sepak bola. Teranyar, klub milik Presiden Prabowo Subianto itu bersinergi dengan Batam Prime International Grassroot Football Festival 2026.

Batam Prime International Grassroot Football Festival 2026 resmi berlangsung di Stadion Temenggung Abdul Jamal pada 7–9 Agustus 2026. Turnamen sepak bola usia dini ini diikuti 48 tim kategori U-8, U-10, dan U-12.

Ajang ini dirancang sebagai pintu masuk membangun ekosistem pembinaan talenta yang berjenjang, berkelanjutan, dan terhubung dari Batam menuju level nasional hingga internasional.

Festival ini menjadi tahap awal untuk menemukan, memetakan, dan memberikan ruang kompetisi bagi talenta-talenta muda.

“Sepak bola tidak hanya membentuk kemampuan atletik, tetapi juga menanamkan disiplin, kerja sama, sportivitas, tanggung jawab, dan kepemimpinan sejak usia dini,” kata Kepala BP Batam Amsakar Achmad, dalam keterangan resmi.

Nanti, kompetisi usia dini ini tidak berhenti di Regional Batam. Tahap berikutnya akan dilanjutkan melalui Batam Prime International Football Series.

Ajang itu mempertemukan juara dan tim terbaik Regional Batam dengan akademi-akademi terbaik nasional serta akademi sepak bola dari negara tetangga, khususnya Singapura dan Malaysia.

International Series dirancang bukan hanya sebagai kompetisi, tetapi juga menjadi talent showcase.

Para pemain muda mendapatkan kesempatan menguji kemampuan pada level lebih tinggi sekaligus membuka akses terhadap jaringan pelatih, akademi, dan pembinaan sepak bola yang lebih luas.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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