Persebaya Surabaya Punya 2 Kiper Terbaik di Indonesia! Reza Arya Gaspol Tatap Super League 2026/2027

Reza Arya Pratama menjadi pahlawan Persebaya Surabaya setelah menggagalkan dua penalti Persib Bandung di final Piala Presiden 2026. (Instagram/@rezaaryapratama30)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya memiliki dua kiper yang menjadi kekuatan penting tim setelah Reza Arya Pratama tampil gemilang mengantarkan Green Force menjuarai Piala Presiden 2026 lewat kemenangan adu penalti 6-5 atas Persib Bandung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (6/8/2026) malam.
Reza menggantikan Ernando Ari dan menggagalkan dua penalti Persib dalam laga yang berakhir 1-1 setelah 120 menit.
Gelar tersebut terasa spesial bagi Reza karena Persebaya Surabaya harus melewati perjuangan panjang dengan kondisi fisik pemain yang terkuras.
Penjaga gawang asal Parepare itu menilai keberhasilan mengangkat trofi merupakan buah kerja keras seluruh pemain, terutama setelah mereka tidak memiliki waktu pemulihan yang ideal sebelum pertandingan final.
Reza Arya Pratama menjadi salah satu sosok penentu keberhasilan Persebaya Surabaya meraih trofi Piala Presiden 2026 setelah menggagalkan dua eksekutor Persib Bandung dalam babak adu penalti.
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Ia masuk menggantikan Ernando Ari pada awal babak kedua dan mampu menjaga konsentrasi hingga pertandingan harus ditentukan melalui drama dari titik putih.
Pertandingan final berlangsung ketat sejak menit awal dengan kedua tim saling berusaha mencari celah.
Ramadhan Sananta membawa Persebaya Surabaya unggul pada menit ke-19, tetapi Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan hanya empat menit kemudian sehingga skor 1-1 bertahan sampai 120 menit.
Reza mengakui kondisi fisik pemain sudah sangat terkuras ketika laga memasuki fase penentuan.
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