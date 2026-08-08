Francisco Rivera Bangga Jadi Bagian Sejarah Persebaya Surabaya Juara Piala Presiden 2026

JawaPos.com — Francisco Rivera bangga menjadi bagian dari sejarah Persebaya Surabaya setelah Green Force menjuarai Piala Presiden 2026 dengan mengalahkan Persib Bandung lewat adu penalti 6-5 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (6/8/2026) malam.

Gelar tersebut sekaligus menjadi modal Rivera untuk menatap target lebih besar bersama Persebaya Surabaya.

Kesuksesan itu terasa spesial bagi Rivera karena Persebaya Surabaya harus melewati perjuangan panjang sebelum memastikan trofi Piala Presiden 2026.

Kondisi fisik pemain sudah terkuras ketika pertandingan melawan Persib Bandung harus ditentukan melalui drama adu penalti.

Apa Arti Gelar Piala Presiden 2026 bagi Francisco Rivera? Bagi Francisco Rivera, gelar Piala Presiden 2026 bukan sekadar trofi pembuka musim bagi Persebaya Surabaya.

Pemain asal Meksiko tersebut melihat keberhasilan itu sebagai pencapaian penting sekaligus awal perjalanan menuju target yang lebih besar.

“Gelar ini merupakan pencapaian yang signifikan, tetapi juga menandai awal dari perjalanan menuju tujuan yang lebih besar lagi,” tulis Rivera di kanal Instagram pribadinya, Jumat (7/8/2026).

Pernyataan tersebut memperlihatkan ambisi Rivera setelah mengantarkan Persebaya Surabaya menjadi kampiun turnamen pramusim 2026.