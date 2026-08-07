Raih Gelar Piala Presiden 2026, Francisco Rivera Ingin Terus Berprestasi bersama Persebaya Surabaya

JawaPos.com - Francisco Rivera merayakan gelar juara Piala Presiden 2026 bersama Persebaya Surabaya setelah mengalahkan Persib Bandung di final. Pertandingan yang berakhir dengan skor 1-1 (6-5 adu penalti) tersebut dimainkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kamis (6/8).

Melalui sosial media, Francisco Rivera menilai gelar Piala Presiden 2026 adalah sebuah pencapaian bagi Persebaya. Baginya, gelar tersebut merupakan modal penting untuk Persebaya berjuang meraih prestasi terbaik di musim 2026/2027.

Menjuarai Piala Presiden 2026 disambut dengan rasa bangga oleh Francisco Rivera. Pemain asal Meksiko tersebut bertekad untuk terus menyumbangkan gelar bersama Persebaya.

"Gelar ini merupakan pencapaian yang signifikan, tetapi juga menandai awal dari perjalanan menuju tujuan yang lebih besar lagi. Saya bangga menjadi bagian dari sejarah Persebaya dan saya berkomitmen untuk terus menulis bab-bab baru. Terima kasih bonek dan bonita WANI!," tulis Francisco Rivera di Instagram.

Selain membawa Persebaya meraih gelar juara, Rivera juga membawa pulang gelar individu. Ia terpilih menjadi pemain terbaik sepanjang turnamen Piala Presiden 2026 berlangsung.

Pada laga final, Rivera bermain sebagai starter. Bernardo Tavares memainkannya bersama Rachmat Irianto dan Risto Mitrevski yang merupakan duet baru di lini tengah selama Piala Presiden 2026.

Pemain 31 tahun tersebut tidak bermain hingga babak adu penalti. Rivera harus digantikan Diogo Ramalho pada menit Ke-113 yang sukses mencetak gol di adu penalti.