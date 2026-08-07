Tampil Dominan, Timnas Indonesia Belum Bisa Bikin Gol Lawan Singapura di Babak Pertama

JawaPos.com - Timnas Indonesia bermain imbang tanpa gol menghadapi Singapura di babak pertama dalam laga terakhir Grup A Piala AFF 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Jalan Besar, Singapura, Jumat (7/8) pukul 20.00 WIB.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama

Timnas Indonesia langsung menciptakan peluang emas pada menit kedua lewat Mitchell Baker. Namun sayang sontekannya masih bisa diblok dengan sangat baik oleh pemain Singapura, Nur Muhammad Shah.

Skuad Garuda memegang kendali permainan. Akan tetapi, serangan-serangan yang dilancarkan Thom Haye kerap dipatahkan oleh barisan pertahanan The Lions -julukan Timnas Singapura.

Pada menit ke-20, Timnas Indonesia kembali mendapatkan momentum lewat Mitchell Baker. Tapi, penyerang berusia 19 tahun itu justru kehilangan bola setelah kalah duel dengan salah satu pemain bertahan Singapura.

Singapura nyaris menjebol gawang Timnas Indonesia pada menit ke-24 lewat sontekan Song Uiyong setelah memanfaatkan umpan Lionel Tan. Untungnya, sontekan keras eks pemain Persebaya Surabaya itu masih bisa ditepis Cahya Supriadi.

Selang empat menit, Mitchell Baker kembali mengancam gawang Singapura, namun sundulannya berhasil di ditepis kiper Mohamad Izwan. Dua menit kemudian, giliran The Lions yang mendapatkan peluang emas lewat sontekan Ilhan Fandi, tapi bisa ditepis Cahya Supriadi.

Memasuki lima menit akhir, kedua kesebelasan terus jual beli serangan. Namun tidak ada gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga pertama. Singapura vs Timnas Indonesia bermain imbang tanpa gol.