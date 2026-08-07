Tampil Dominan, Timnas Indonesia Belum Bisa Bikin Gol Lawan Singapura di Babak Pertama

Mitchell Baker diprediksi kembali menjadi ujung tombak Timnas Indonesia saat menghadapi Singapura pada laga terakhir Grup A Piala AFF 2026. (Timnas Indonesia)
JawaPos.com - Timnas Indonesia bermain imbang tanpa gol menghadapi Singapura di babak pertama dalam laga terakhir Grup A Piala AFF 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Jalan Besar, Singapura, Jumat (7/8) pukul 20.00 WIB.
Babak Pertama
Timnas Indonesia langsung menciptakan peluang emas pada menit kedua lewat Mitchell Baker. Namun sayang sontekannya masih bisa diblok dengan sangat baik oleh pemain Singapura, Nur Muhammad Shah.
Skuad Garuda memegang kendali permainan. Akan tetapi, serangan-serangan yang dilancarkan Thom Haye kerap dipatahkan oleh barisan pertahanan The Lions -julukan Timnas Singapura.
Pada menit ke-20, Timnas Indonesia kembali mendapatkan momentum lewat Mitchell Baker. Tapi, penyerang berusia 19 tahun itu justru kehilangan bola setelah kalah duel dengan salah satu pemain bertahan Singapura.
Singapura nyaris menjebol gawang Timnas Indonesia pada menit ke-24 lewat sontekan Song Uiyong setelah memanfaatkan umpan Lionel Tan. Untungnya, sontekan keras eks pemain Persebaya Surabaya itu masih bisa ditepis Cahya Supriadi.
Selang empat menit, Mitchell Baker kembali mengancam gawang Singapura, namun sundulannya berhasil di ditepis kiper Mohamad Izwan. Dua menit kemudian, giliran The Lions yang mendapatkan peluang emas lewat sontekan Ilhan Fandi, tapi bisa ditepis Cahya Supriadi.
Memasuki lima menit akhir, kedua kesebelasan terus jual beli serangan. Namun tidak ada gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga pertama. Singapura vs Timnas Indonesia bermain imbang tanpa gol.
Baca Juga:Jalani Laga Hidup Mati Kontra Singapura, Erick Thohir Yakin Timnas Indonesia Beri Penampilan Terbaik
Singapura: Mohamad Izwan; Hariss Harun, Uiyong Song, Nur Muhammad Shah, Kweh Jia Jin, Haryhs Rizal, Lionel Tan, Muhammad Hami, Mahler Jacob, Ilhan Fandi, Muhammad Nur Adam
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi