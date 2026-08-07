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Farid S. Maulana
Jumat, 7 Agustus 2026 | 17.46 WIB

Prediksi Timnas Indonesia vs Singapura: Wajib Menang demi Lolos ke Semifinal Piala AFF 2026

Pesepak bola Timnas Indonesia berebut bola udara dengan pemain Timnas Vietnam pada pertandingan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Gelora Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/8/2026). Timnas Indonesia wajib mengalahkan Singapura untuk menjaga peluang lolos ke semifinal Piala AFF 2026. John Herdman optimistis Garuda bangkit. (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Pesepak bola Timnas Indonesia berebut bola udara dengan pemain Timnas Vietnam pada pertandingan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Gelora Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/8/2026). Timnas Indonesia wajib mengalahkan Singapura untuk menjaga peluang lolos ke semifinal Piala AFF 2026. John Herdman optimistis Garuda bangkit. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com – Menang. Hanya itu hasil yang harus diraih Timnas Indonesia dalam lanjutan Piala AFF 2026 malam ini. Skuad Garuda akan bertandang ke markas Singapura di Stadion Jalan Besar, Singapura. Pertandingan disiarkan langsung RCTI pukul 20.00 WIB.

Tambahan tiga poin menjadi harga mati bagi Indonesia untuk memastikan langkah ke semifinal. Saat ini, skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara Grup A, di bawah Vietnam dan Singapura.

"Kami datang ke Singapura dengan tujuan yang jelas, yakni memenangkan pertandingan," ujar pelatih Timnas Indonesia John Herdman.

Pelatih berusia 51 tahun itu mengakui kekalahan 0-3 dari Vietnam di Stadion Pakansari pada 3 Agustus lalu menjadi hasil yang sangat menyakitkan. Kekalahan tersebut membuat posisi Indonesia berada dalam tekanan di fase grup.

"Tapi itu kenyataan yang harus kami hadapi. Kami akan memberikan segalanya di pertandingan selanjutnya," tegasnya.

John Herdman mengatakan evaluasi sudah dilakukan. Dia berharap Tom Haye dkk tidak kembali mudah kebobolan seperti saat menghadapi Vietnam.

"Kami harus punya organisasi permainan yang lebih rapat, baik saat menyerang maupun bertahan," tuturnya.

Menurut dia, yang terpenting adalah bagaimana para pemain mampu merespons kekalahan tersebut dan menjadikannya sebagai motivasi untuk bangkit saat menghadapi Singapura.

"Kami tahu apa yang harus dilakukan untuk negara ini," ucapnya.

Menghadapi Singapura, Herdman menilai lawannya memiliki kualitas yang tidak bisa dianggap remeh. Hal itu dibuktikan saat Singapura mampu menahan Vietnam di Hanoi.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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