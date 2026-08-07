Prediksi Timnas Indonesia vs Singapura: Wajib Menang demi Lolos ke Semifinal Piala AFF 2026

JawaPos.com – Menang. Hanya itu hasil yang harus diraih Timnas Indonesia dalam lanjutan Piala AFF 2026 malam ini. Skuad Garuda akan bertandang ke markas Singapura di Stadion Jalan Besar, Singapura. Pertandingan disiarkan langsung RCTI pukul 20.00 WIB.

Tambahan tiga poin menjadi harga mati bagi Indonesia untuk memastikan langkah ke semifinal. Saat ini, skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara Grup A, di bawah Vietnam dan Singapura.

"Kami datang ke Singapura dengan tujuan yang jelas, yakni memenangkan pertandingan," ujar pelatih Timnas Indonesia John Herdman.

Pelatih berusia 51 tahun itu mengakui kekalahan 0-3 dari Vietnam di Stadion Pakansari pada 3 Agustus lalu menjadi hasil yang sangat menyakitkan. Kekalahan tersebut membuat posisi Indonesia berada dalam tekanan di fase grup.

"Tapi itu kenyataan yang harus kami hadapi. Kami akan memberikan segalanya di pertandingan selanjutnya," tegasnya.

John Herdman mengatakan evaluasi sudah dilakukan. Dia berharap Tom Haye dkk tidak kembali mudah kebobolan seperti saat menghadapi Vietnam.

"Kami harus punya organisasi permainan yang lebih rapat, baik saat menyerang maupun bertahan," tuturnya.

Menurut dia, yang terpenting adalah bagaimana para pemain mampu merespons kekalahan tersebut dan menjadikannya sebagai motivasi untuk bangkit saat menghadapi Singapura.

"Kami tahu apa yang harus dilakukan untuk negara ini," ucapnya.