Pelatih Vietnam Kim Sang Sik Waspadai Mitchell Baker-Thom Hay

JawaPos.com - Pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang Sik, memberikan perhatian khusus kepada dua pemain Timnas Indonesia jelang bersua dalam lanjutan Grup A Piala AFF 2026. Dua pemain itu adalah Mitchell Baker dan Thom Haye.

Vietnam akan melakoni laga krusial menghadapi Timnas Indonesia. Sesuai jadwal, duel klasik tersebut berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (3/8/2026) pukul 20.30 WIB.

Jelang laga tersebut, Kim Sang Sik mengungkapkan telah menganalisis permainan Timnas Indonesia ketika melawan Kamboja dan Timor Leste. Ia pun mengakui Skuad Garuda memiliki banyak pemain berkualitas.

“Kami sudah menganalisis dua pertandingan Indonesia. Mereka memiliki banyak pemain berkualitas,” kata Kim Sang Sik dalam konferensi pers jelang laga melawan Timnas Indonesia, dikutip Senin (3/8/2026).

Namun sorotan utamanya tertuju pada Mitchell Baker dan Thom Haye. Juru taktik asal Korea Selatan itu menilai kedua pemain naturalisasi Timnas Indonesia memiliki kekuatan yang berpotensi menjadi momok bagi anak asuhnya.

“Nomor 9 sangat kuat dalam duel udara, sedangkan nomor 19 memiliki umpan-umpan yang sangat berbahaya,” ungkapnya.

Tak heran jika Kim Sang Sik memberikan sorotan khusus kepada kedua penggawa Timnas Indonesia tersebut. Pasalnya, Mitchell Baker sudah mencetak empat gol sekaligus menjadikannya pencetak gol terbanyak di Piala AFF 2026, sementara Thom Haye sudah mengemas satu gol dan tiga assist.