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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 7 Agustus 2026 | 05.37 WIB

Jelang Indonesia vs Singapura, Kenangan Dramatis Semifinal Piala AFF 2021 Bakar Semangat Garuda

Indonesia vs Singapura di laga Piala AFF 2021. (Istimewa) - Image

Indonesia vs Singapura di laga Piala AFF 2021. (Istimewa)

JawaPos.com - Pertandingan Indonesia melawan Singapura di ajang AFF Cup 2026 menjadi salah satu laga yang paling dinantikan pada fase Grup A.

Duel yang akan berlangsung di Stadion Jalan Besar, Singapura, Jumat (7/8/2026) pukul 20.00 WIB itu bukan sekadar perebutan tiga poin, tetapi juga menghidupkan kembali kenangan manis pertemuan kedua tim pada Piala AFF 2021.

Kala itu, Indonesia dan Singapura menyuguhkan pertandingan yang penuh drama pada babak semifinal.

Setelah bermain sengit selama 90 menit, pertandingan harus dilanjutkan hingga babak tambahan waktu sebelum Tim Garuda memastikan kemenangan dengan skor 4-2.

Indonesia membuka keunggulan lewat Ezra Walian pada menit ke-11. Singapura kemudian menyamakan kedudukan melalui Song Ui Young pada masa injury time babak pertama.

Memasuki babak kedua, Shahdan Sulaiman membawa Singapura berbalik unggul, tetapi Pratama Arhan berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-87 dan memaksa pertandingan berlanjut ke extra time.

Di babak tambahan, Indonesia tampil lebih dominan. Gol bunuh diri Shawal Anuar pada menit ke-91 menjadi titik balik sebelum Egy Maulana Vikri memastikan kemenangan melalui gol pada menit ke-105+3.

Laga tersebut juga diwarnai tiga kartu merah yang diterima Safuwan Baharudin, Irfan Fandi Ahmad, dan Hassan Sunny. Penjaga gawang Nadeo Argawinata turut menjadi sosok penting berkat penampilan gemilangnya yang membantu Indonesia melangkah ke final.

Lima tahun berselang, situasi kedua tim kembali menarik untuk disimak. Indonesia datang ke Singapura dengan modal enam poin dari tiga pertandingan hasil dua kemenangan dan satu kekalahan. Pada laga sebelumnya, skuad Garuda harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (3/8/2026).

Editor: Banu Adikara
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