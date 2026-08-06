Putra Sang Fajar FC Hadir di Liga Nusantara 2026/2027, Menambah Daftar Klub Berafiliasi dengan PDIP

JawaPos.com - Putra Sang Fajar FC dipastikan ambil bagian dalam kompetisi Liga Nusantara musim 2026/2027.

Kehadiran klub tersebut menambah warna persaingan kasta ketiga sepak bola nasional sekaligus melengkapi daftar klub yang memiliki afiliasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di kompetisi resmi Indonesia.

Dengan bergabungnya Putra Sang Fajar FC, kini terdapat tiga klub yang diketahui memiliki keterkaitan dengan PDIP.

Selain Putra Sang Fajar FC, dua klub lainnya adalah De Red FC yang sebelumnya dikenal dengan nama Dejan FC dan akan berlaga di Championship Indonesia, serta Banteng Jatim FC yang berkompetisi di Liga 4.

Nama Putra Sang Fajar sendiri memiliki makna yang cukup erat dengan sejarah Indonesia. Sebutan tersebut merupakan julukan bagi Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno.

Julukan itu kemudian diangkat menjadi identitas klub yang kini siap memulai perjalanan di Liga Nusantara musim baru.

Liga Nusantara 2026/2027 diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin kompetitif. Sejumlah klub dari berbagai daerah terus melakukan persiapan untuk membangun skuad terbaik demi membuka peluang promosi ke kasta yang lebih tinggi.

Kehadiran Putra Sang Fajar FC juga menjadi tambahan peserta yang menarik perhatian. Selain membawa identitas baru, klub ini diharapkan mampu memberikan persaingan sehat di tengah banyaknya tim yang memiliki target besar pada musim 2026/2027.