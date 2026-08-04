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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 5 Agustus 2026 | 05.32 WIB

Persib ke Final Piala Presiden 2026, Luciano Guaycochea Ungkap Kondisi Pemain yang Kelelahan

Persib lolos ke final Piala Presiden 2026 dengan kondisi pemain yang kelelahan. (Istimewa) - Image

Persib lolos ke final Piala Presiden 2026 dengan kondisi pemain yang kelelahan. (Istimewa)

JawaPos.com - Lolos ke final Piala Presiden 2026 menjadi hasil yang membahagiakan bagi Persib Bandung. Namun, di balik kemenangan 2-1 atas Persija Jakarta, para pemain Maung Bandung ternyata harus membayar mahal dengan kondisi fisik yang mulai terkuras akibat padatnya jadwal pertandingan.

Gelandang Persib Luciano Guaycochea mengaku bersyukur timnya berhasil mengamankan tiket ke partai puncak piala presiden. Menurut pemain asal Argentina tersebut, kemenangan atas Persija di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8), merupakan hasil dari kerja keras seluruh pemain sepanjang pertandingan.

Luciano Guaycochea mengatakan, target berikutnya adalah memulihkan kondisi fisik agar Persib bisa tampil maksimal pada laga final. Ia berharap seluruh pemain berada dalam kondisi sehat sehingga tim dapat kembali menunjukkan permainan terbaik.

"Kita harus lihat bagaimana kondisi semua orang. Saya harap semuanya sehat. Kami akan berusaha memberikan penampilan yang terbaik di final dan tentu saja kami senang bisa berada di final," ujar pemain yang akrab disapa Lucho itu seusai pertandingan.

Persib tampil meyakinkan sejak awal laga. Uilliam Barros membuka keunggulan pada menit ke-22 melalui penyelesaian satu sentuhan setelah menerima umpan matang dari Guaycochea. Enam menit kemudian, Balsa Sekulic memperbesar keunggulan lewat eksekusi penalti.

Persija baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-86 melalui gol Kwon Changhoon. Meski begitu, Persib tetap mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan.

Selain menyumbang satu assist, Guaycochea menjadi salah satu pemain yang mengatur ritme permainan Persib di lini tengah. Dia menilai timnya mampu menguasai jalannya pertandingan pada babak pertama meski harus beradaptasi dengan kondisi lapangan yang kering dan cuaca panas di Bali.

"Di babak pertama, saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus. Sedikit sulit karena lapangan agak kering dan cuaca yang panas, terlebih kami pergi ke Bali sehari sebelumnya," kata Lucho.

Memasuki babak kedua, intensitas permainan Persib mulai menurun. Guaycochea mengakui tenaga para pemain sudah banyak terkuras setelah menjalani beberapa pertandingan dalam waktu yang berdekatan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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