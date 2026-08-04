John Herdman Pastikan Marselino Ferdinan Absen hingga Piala AFF 2026 Berakhir

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mengungkap nasib Marselino Ferdinan di Piala AFF 2026. Dia memastikan gelandang berusia 21 tahun itu absen hingga turnamen berakhir.

Sebagaimana diketahui, Marselino mengalami cedera saat menjalani pemusatan latihan Timnas Indonesia menjelang Piala AFF 2026. Cedera tersebut membuatnya absen membela skuad Garuda.

Eks pemain Persebaya Surabaya itu sudah absen dalam tiga pertandingan Timnas Indonesia di Grup A Piala AFF 2026. Nama Marselino juga tak pernah masuk daftar susunan pemain, karena kondisi cederanya yang belum pulih.

Nasib Marselino pun akhirnya diungkap oleh Herdman setelah mendapatkan hasil MRI dari tim medis. Dia memastikan pemain Oxford United tersebut keluar lebih cepat dari skuad Timnas Indonesia akibat cedera yang dialaminya.

“Sayangnya, dia mengalami cedera yang membuatnya harus absen hingga akhir turnamen. Kami sudah mendapatkan konfirmasi dari hasil MRI,” kata Herdman dalam konferensi pers usai laga menghadapi Vietnam, Senin (3/8/2026).

Herdman tidak mengungkap detail cedera yang dialami Marselino. Namun yang pasti cedera tersebut membuat sang pemain tidak tampil hingga Piala AFF 2026 berakhir.

“Untuk saat ini saya belum bisa mengungkapkan secara detail jenis cederanya, tetapi yang pasti cedera tersebut membuatnya tidak dapat melanjutkan turnamen,” jelasnya.

Herdman cukup menyayangkan absennya Marselino, mengingat sang pemain merupakan salah satu pilar penting lini depan Timnas Indonesia. Namun, juru taktik asal Inggris itu menilai situasi tersebut memberikan peluang bagi pemain lain untuk menunjukkan kualitasnya.