Jelang Persib vs Persija di Piala Presiden 2026, Dedi Kusnandar Bicara Target dan Ambisi Juara

JawaPos.com - Persib Bandung menyambut duel sarat gengsi melawan Persija Jakarta dengan penuh percaya diri. Meski berstatus turnamen pramusim, Maung Bandung tetap membawa ambisi besar sambil terus mematangkan permainan tim.

Persib memastikan kesiapannya menghadapi Persija Jakarta pada semifinal Piala Presiden 2026. Gelandang senior Dedi Kusnandar menegaskan seluruh pemain telah memahami besarnya arti duel klasik tersebut dan siap menjalankan instruksi tim demi mengamankan tiket ke final.

Laga bertajuk El Clasico Indonesia itu akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8) pukul 19.30 WIB. Meski berlangsung di luar kandang kedua tim, Dedi menegaskan Persib tidak mempermasalahkan keputusan panitia.

"Di mana pun kami harus siap. Kami ikuti instruksi," tegas Dedi, dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Senin (3/8/2026).

Pemain yang akrab disapa Dado itu mengaku antusias menyambut pertandingan melawan rival abadi Persija. Menurutnya, seluruh pemain sudah memahami atmosfer dan tuntutan pertandingan yang selalu menyita perhatian publik sepak bola Indonesia.

"Kita tahu lawannya siapa. Pasti semua sudah tahu harus seperti apa dan harus bagaimana,” ujar Dedi.

Meski duel melawan Persija sarat gengsi, Dedi menegaskan tim pelatih tetap menempatkan proses pembentukan performa sebagai prioritas utama. Sebab, Piala Presiden masih menjadi bagian dari persiapan menghadapi kompetisi resmi.

"Tapi pelatih menekankan bahwa ini pre-season. Target utama kami adalah persiapan tim, walau tentu kami juga punya target," jelasnya.

Dedi menambahkan, status sebagai turnamen pramusim tidak mengurangi ambisi Persib untuk mengangkat trofi. Menurutnya, setiap pemain tetap memiliki mentalitas juara meski fokus utama adalah membangun kekompakan tim.