Mulai Psywar! Media Vietnam Yakin Kalahkan Indonesia 2-0, Bahkan Prediksi Pencetak Golnya

Vietnam akan menghadapi timnas Indonesia di piala AFF. (vff.org.vn)
JawaPos.com - Media Vietnam Thethao247 mulai menebarkan psywar jelang laga Vietnam melawan tuan rumah timnas Indonesia. Melalui unggahan di akun Instagram resmi, Thethao247 memprediksi kemenangan akan menjadi milik sang tamu dengan skor 2-0.
Meski baru saja meraih hasil kurang memuaskan dengan hanya bermain imbang tanpa gol melawan Singapura di kandang sendiri, Thethao247 yakin Vietnam akan sukses meraih tiga poin saat bertemu Timnas Indonesia.
"PREDIKSI: VIETNAM MENANG DENGAN SKOR 2 GOL MELAWAN INDONESIA. Setelah hasil imbang yang mengecewakan melawan Singapura di kandang sendiri di Stadion My Dinh, Golden Star Warriors bertekad untuk membangkitkan semangat mereka dan memberikan yang terbaik dalam pertandingan penting melawan Indonesia! Dan ini akan menjadi skenario yang paling dinantikan malam ini!" tulis akun Instagram @thethao247_vn.
Bahkan melalui akun Instagram dengan jumlah pengikut mencapai 21 ribu lebih tersebut, dua pemain Vietnam yakni Do Hoang Hen dan Nguyen Dinh Bac diprediksi akan mencetak gol ke gawang Indonesia.
Pada akhir unggahan, Thethao247 mengatakan bahwa kemenangan manis di kandang rival akan membuka jalan menuju semifinal Piala AFF 2026. Rasa optimistis media Vietnam tersebut cukup beralasan mengingat kedua tim cukup berimbang dalam lima pertemuan terakhir.
Tim berjuluk The Golden Star tersebut meraih dua kemenangan di Piala AFF 2022 dan 2024. Sementara Indonesia mendapatkan tiga kemenangan dengan dua di antaranya pada ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua.
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5 Pertemuan Terakhir
15 Desember 2024: Vietnam 1-0 Indonesia
26 Maret 2024: Vietnam 0-3 Indonesia
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