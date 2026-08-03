Sempat Mata-Matai Timnas Indonesia vs Mozambik, Pelatih Vietnam Kim Sang Sik: Tidak Banyak Membantu

JawaPos.com - Pelatih Vietnam Kim Sang Sik sempat datang langsung memantau Timnas Indonesia saat FIFA Matchday. Namun, menjelang laga penentu Grup A Piala AFF 2026, dia mengakui hasil pengamatannya tak lagi banyak membantu.

Sang Sik mengakui analisis yang dibuatnya terhadap Timnas Indonesia dari laga FIFA Matchday melawan Mozambik sudah tidak lagi relevan. Menurutnya, skuad yang diturunkan John Herdman di Piala AFF 2026 berbeda dengan tim yang diamatinya dua bulan lalu.

Vietnam akan menghadapi Timnas Indonesia dalam laga krusial Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (3/8/2026) pukul 20.30 WIB. Hasil pertandingan ini akan sangat menentukan peluang kedua tim untuk lolos ke semifinal.

Kim Sang Sik mengungkapkan bahwa dirinya sempat datang langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno saat Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik 1-0 pada FIFA Matchday Juni lalu. Pelatih asal Korea Selatan itu hadir bersama asistennya untuk mengamati permainan tim asuhan John Herdman.

Namun, pengamatan tersebut kini dinilainya tidak banyak memberikan keuntungan.

"Saat saya menyaksikan pertandingan melawan Mozambik, komposisi pemain Indonesia masih berbeda dengan sekarang. Jadi pertandingan itu tidak terlalu banyak membantu analisis kami," ungkap Kim Sang Sik dalam konferensi pers, dikutip Senin (3/8/2026).

Meski demikian, Kim Sang Sik mengaku tetap memperoleh gambaran mengenai karakter permainan Timnas Indonesia di bawah arahan Herdman.

"Namun kami tetap bisa melihat seperti apa gaya bermain Indonesia dan itu menjadi bahan pembelajaran bagi kami," ujar pelatih asal Korea Selatan tersebut.

Vietnam datang ke Bogor dengan modal yang kurang meyakinkan setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Singapura di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Jumat (31/7).