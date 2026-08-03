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Senin, 3 Agustus 2026 | 17.59 WIB

Bernardo Tavares Protes Venue Semifinal Piala Presiden, Nilai Persebaya Diperlakukan Tidak Adil

Bernardo Tavares menilai jadwal semifinal tidak adil karena timnya harus menempuh perjalanan jauh dengan waktu pemulihan yang minim. (Dok. Persebaya) - Image

Bernardo Tavares menilai jadwal semifinal tidak adil karena timnya harus menempuh perjalanan jauh dengan waktu pemulihan yang minim. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com – Ketika ditanya mengenai penentuan venue semifinal, pelatih Bernardo Tavares tampak kesal. Dia menilai timnya diperlakukan tidak adil.

Pasalnya, laga semifinal melawan Arema FC akan digelar di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar. “Menurut saya, itu sangat tidak adil karena kami harus menempuh perjalanan lebih jauh ke tempat lain,” kata Tavares dalam sesi konferensi pers, Sabtu (1/8).

Yang membuat Tavares semakin kesal, anak asuhnya memiliki waktu pemulihan yang sangat minim. Mereka hanya memiliki jeda dua hari sebelum kembali bertanding.

“Sementara Arema FC punya waktu istirahat sehari lebih banyak. Saya yakin pemain kami tidak akan pulih dengan baik. Para pemain ini bukanlah mesin,” tegas pelatih berusia 46 tahun itu.

Karena itu, Tavares menilai laga semifinal seharusnya digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

“Karena ketika kami sedang bertanding (melawan Port FC), tim lain sedang duduk di sofa dengan waktu libur satu setengah hari lebih banyak daripada kami,” tegasnya. Meski demikian, dia memahami jika pertandingan digelar di Surabaya akan menimbulkan polemik.

“Apakah situasinya adil jika Arema FC bermain di sini (Surabaya)? Itu bukan wewenang saya untuk memutuskan. Namun, jika memang laga semifinal digelar di Surabaya, saya rasa itu lebih baik untuk kami karena kami tidak perlu melakukan perjalanan,” terang Tavares.

Bagi mantan pelatih PSM Makassar itu, memulai pertandingan dengan maksimal sangatlah penting. Sebab, para pemain memahami betapa pentingnya laga tersebut. Bagi kedua tim, meraih kemenangan atas rival merupakan harga mati. 

Editor: Hendra
Sumber: Jawa Pos Koran
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