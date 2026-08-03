Timnas Indonesia vs Vietnam: Rizky Ridho Punya Rekor Mentereng, Tiga Kali Menang Tanpa Kebobolan

JawaPos.com - Timnas Indonesia hanya selangkah lagi menuju semifinal Piala AFF 2026. Namun, sebelum itu Garuda harus melewati ujian terberat di fase grup saat menghadapi Vietnam yang juga memburu kemenangan.

Timnas Indonesia menghadapi laga paling menentukan di Grup A Piala AFF 2026 saat berjumpa Vietnam di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (3/8) malam. Kemenangan bukan hanya membuka jalan ke semifinal, tetapi juga membawa Garuda mengambil alih puncak klasemen.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menilai pertandingan melawan Vietnam menjadi kesempatan besar bagi timnya untuk mengendalikan persaingan di Grup A.

"Bagi kami, ini adalah kesempatan besar untuk mengambil kendali grup," kata Herdman dikutip dari Antara.

Untuk sementara Indonesia berada di posisi kedua klasemen dengan enam poin dari dua pertandingan. Skuad Garuda unggul dua poin atas Vietnam yang menempati peringkat ketiga dengan koleksi empat angka.

Indonesia juga tampil produktif dengan mencetak delapan gol dan hanya kebobolan satu kali. Sementara Vietnam mengoleksi tujuh gol dan belum pernah kebobolan pada fase grup.

Modal kedua tim menuju laga ini berbeda. Indonesia baru saja menang meyakinkan 3-0 atas Timor Leste pada Jumat (31/7). Di hari yang sama, Vietnam harus puas bermain imbang tanpa gol saat menjamu Singapura.

Herdman mengingatkan anak asuhnya agar tetap fokus karena Vietnam merupakan lawan dengan kualitas berbeda dibanding dua tim yang telah dihadapi sebelumnya.

"Ini sangat menarik bagi para penggemar. Dan jauh lebih menarik lagi bagi para pemain," ujar Herdman.