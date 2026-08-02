Resmi Tanpa Penonton! Suporter Diminta Tidak Beli Tiket Semifinal Piala Presiden 2026

Stadion Kapten I Wayan Dipta, venue semifinal Piala Presiden 2026 di Bali yang resmi tanpa penonton. Suporter diminta jangan beli tiket dan ikuti info hanya di kanal resmi. (Dok. Bali United)
JawaPos.com — Semifinal Piala Presiden 2026 resmi digelar tanpa penonton setelah panitia memastikan pertandingan di Bali pada 4 Agustus tidak dibuka untuk penjualan tiket.
Suporter diminta tidak membeli tiket dari pihak mana pun dan mengikuti informasi hanya melalui kanal resmi Piala Presiden untuk menghindari kerugian akibat transaksi tiket yang tidak resmi.
Kepastian tersebut disampaikan melalui akun resmi Piala Presiden pada Minggu (2/8/2026).
Pengumuman itu sekaligus menutup peluang suporter menyaksikan langsung pertandingan semifinal dari dalam stadion setelah sebelumnya muncul harapan laga dapat dihadiri penonton.
“PENGUMUMAN RESMI. Diberitahukan kepada seluruh suporter bahwa pertandingan Semifinal Piala Presiden 2026 tidak dibuka untuk penjualan tiket penonton,” tulis @officialpialapresiden, Minggu (2/8/2026).
“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak membeli tiket dari pihak mana pun dan selalu mengikuti informasi melalui kanal resmi Piala Presiden. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.”
Semifinal Piala Presiden 2026 di Bali pada 4 Agustus dipastikan tidak dibuka untuk penjualan tiket penonton.
Dengan keputusan tersebut, pertandingan semifinal akan berlangsung tanpa kehadiran suporter yang membeli tiket untuk menyaksikan laga secara langsung.
Pihak Piala Presiden secara khusus meminta masyarakat tidak membeli tiket dari pihak mana pun. Imbauan tersebut penting karena tidak ada penjualan tiket penonton untuk pertandingan semifinal melalui penyelenggara.
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Suporter juga diminta mengikuti informasi melalui kanal resmi Piala Presiden. Penyelenggara menegaskan informasi resmi menjadi acuan utama bagi masyarakat terkait pelaksanaan pertandingan semifinal Piala Presiden 2026.
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