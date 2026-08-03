Hadapi Permainan Keras Vietnam, Ini Kunci Rizky Ridho agar Timnas Indonesia Menang di Piala AFF 2026

JawaPos.com - Ujian berat akan dihadapi Timnas Indonesia saat bertemu juara bertahan turnamen, Vietnam pada lanjutan laga fase grup A Piala AFF 2026. Permainan keras cenderung kasar dari sang lawan, disadari oleh pemain belakang Garuda, Rizky Ridho. Ia menegaskan bahwa timnya harus tetap tenang dan tidak terpancing provokasi agar peluang meraih tiga poin tetap terbuka.

"Kami harus fokus terhadap pertandingan saja, pada tim kami sendiri dan bermain dengan rencana yang diberikan pelatih," kata Rizky Ridho dalam konferensi pers dikutip dari ANTARA.

Duel Indonesia vs Vietnam akan berlangsung di Stadion Pakanasari, Bogor, Jawa Barat, pada Senin (3/8) mulai pukul 20.30 WIB. Laga ini sangat penting bagi timnas untuk meraih satu tiket semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026.

Meski demikian, Rizky Ridho menyadari bahwa laga tidak akan mudah karena Vietnam kerap menghadirakn aksi-aksi provokasi dan duel-duel keras. Kapten timnas Indonesia tersebut pun meminta rekan-rekannya untuk tetap berkonsentrasi pada strategi permainan tim sendiri.

Mantan pemain Persebaya Surabaya ini juga menyadari provokasi dari lawan akan berkurang karena saat ini teknologi asisten wasit (VAR) sudah diterapkan di Piala AFF 2026.

"Jadi, pasti mereka akan hati-hati, sama seperti kami," ucap Ridho.

Pelatih John Herdman juga mengatakan bahwa ia dan tim harus fokus pada diri sendiri dan tetap mengandalkan identitas permainan.

"Bagi kami, ini adalah tentang kembali ke diri kami sendiri. Selalu kembali ke identitas permainan kami, tetap fokus pada tugas yang ada," kata Herdman.

Saat ini Indonesia berada di posisi kedua klasemen grup A dengan enam poin, tertinggal satu poin dari Singapura dan unggul tiga poin dari Vietnam. Kemenangan akan membawa Garuda naik ke puncak klasemen, sementara kekalahan akan berakibat turun ke posisi tiga.

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