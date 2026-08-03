Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Senin, 3 Agustus 2026 | 14.34 WIB

Hadapi Permainan Keras Vietnam, Ini Kunci Rizky Ridho agar Timnas Indonesia Menang di Piala AFF 2026

Pemain belakang timnas Indonesia, Rizky Ridho, ungkap kunci hadapi permainan keras Vietnam agar Timnas Indonesia raih kemenangan di Piala AFF 2026 malam ini (instagram/@rizkyridhoramadhani)

JawaPos.com - Ujian berat akan dihadapi Timnas Indonesia saat bertemu juara bertahan turnamen, Vietnam pada lanjutan laga fase grup A Piala AFF 2026. Permainan keras cenderung kasar dari sang lawan, disadari oleh pemain belakang Garuda, Rizky Ridho. Ia menegaskan bahwa timnya harus tetap tenang dan tidak terpancing provokasi agar peluang meraih tiga poin tetap terbuka.

"Kami harus fokus terhadap pertandingan saja, pada tim kami sendiri dan bermain dengan rencana yang diberikan pelatih," kata Rizky Ridho dalam konferensi pers dikutip dari ANTARA.

Duel Indonesia vs Vietnam akan berlangsung di Stadion Pakanasari, Bogor, Jawa Barat, pada Senin (3/8) mulai pukul 20.30 WIB. Laga ini sangat penting bagi timnas untuk meraih satu tiket semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026.

Meski demikian, Rizky Ridho menyadari bahwa laga tidak akan mudah karena Vietnam kerap menghadirakn aksi-aksi provokasi dan duel-duel keras. Kapten timnas Indonesia tersebut pun meminta rekan-rekannya untuk tetap berkonsentrasi pada strategi permainan tim sendiri.

Mantan pemain Persebaya Surabaya ini juga menyadari provokasi dari lawan akan berkurang karena saat ini teknologi asisten wasit (VAR) sudah diterapkan di Piala AFF 2026.

"Jadi, pasti mereka akan hati-hati, sama seperti kami," ucap Ridho.

Pelatih John Herdman juga mengatakan bahwa ia dan tim harus fokus pada diri sendiri dan tetap mengandalkan identitas permainan.

"Bagi kami, ini adalah tentang kembali ke diri kami sendiri. Selalu kembali ke identitas permainan kami, tetap fokus pada tugas yang ada," kata Herdman.

Saat ini Indonesia berada di posisi kedua klasemen grup A dengan enam poin, tertinggal satu poin dari Singapura dan unggul tiga poin dari Vietnam. Kemenangan akan membawa Garuda naik ke puncak klasemen, sementara kekalahan akan berakibat turun ke posisi tiga.

Klasemen Sementara Grup A Piala AFF 2026

  1. Singapura 7 poin
  2. Indonesia 6 poin
  3. Vietnam 4 poin
  4. Kamboja 0 poin
  5. Timor Leste 0 poin

Dua tim teratas grup pada klasemen akhir berhak lolos menuju babak semifinal Piala AFF 2026.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Jadwal Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026, Berikut Siaran Langsung dan Prediksinya! - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026, Berikut Siaran Langsung dan Prediksinya!

Senin, 3 Agustus 2026 | 14.26 WIB

Rizky Ridho Tak Gentar Provokasi Vietnam, Timnas Indonesia Fokus Tiga Poin di Piala AFF 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Rizky Ridho Tak Gentar Provokasi Vietnam, Timnas Indonesia Fokus Tiga Poin di Piala AFF 2026

Senin, 3 Agustus 2026 | 04.37 WIB

John Herdman Sebut Vietnam Jadi Ujian Terberat Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

John Herdman Sebut Vietnam Jadi Ujian Terberat Timnas Indonesia di Piala AFF 2026

Senin, 3 Agustus 2026 | 03.43 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga! - Image
1

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

6

Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad

7

Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1

8

Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore