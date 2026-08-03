Jadwal Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026, Berikut Siaran Langsung dan Prediksinya!

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam laga ketiga fase grup A Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup 2026 di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (3/8). Super Big Match ini akan menjadi penentu langkah kedua tim untuk melaju ke babak semifinal. Simak jadwal, siaran langsung, dan prediksi jalannya pertandingan.
Setelah menghadapi dua lawan yang di atas kertas mudah, Timnas Indonesia akan menemui ujian berat saat bertemu juara bertahan turnamen, Vietnam. Di atas kertas, kedua tim cukup seimbang sehingga pemenang belum dapat diprediksi.
"Bagi kami, ini adalah kesempatan besar untuk mengambil kendali grup," kata pelatih Indonesia, John Herdman pada konferensi pers dikutip dari ANTARA
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Laga ini sendiri penting bagi kedua tim. Kubu Vietnam harus meraih kemenangan atau seri untuk tetap bertahan di turnamen, sementara tambahan poin untuk timnas Indonesia untuk memastikan tempat di babak semifinal sekaligus mengambil alih puncak klasemen.
"Ini sangat menarik bagi para penggemar, dan jauh lebih menarik lagi bagi para pemain," lanjut Herdman.
Sementara itu pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik mengatakan duel melawan Indonesia menjadi laga yang sangat penting sehingga timnya bertekad meraih tiga poin meski bermain di kandang lawan.
"Pertandingan besok sangat penting untuk langkah kami ke babak berikutnya. Kami tahu ini pertandingan tandang yang sulit, tetapi kami memiliki motivasi yang kuat dan kami datang untuk menang," kata Kim.
Hasil imbang 0-0 melawan Singapura saat bermain kandang, membuat langkah Vietnam menuju semifinal tak terlalu berjalan mulus. Meski demikian, kemenangan atas Indonesia akan sangat berarti mengingat di laga penutup grup akan bertemu lawan mudah, Kamboja.
Head to head Indonesia vs Vietnam
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