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Rabbany Wanadriani
Kamis, 16 Juli 2026 | 03.56 WIB

5 Trik Fashion agar Tubuh Terlihat Lebih Langsing dan Tinggi dengan Mudah

ilustrasi orang yang langsing dan tinggi. /Freepik - Image

ilustrasi orang yang langsing dan tinggi. /Freepik

JawaPos.com - Setiap orang memiliki bentuk tubuh yang unik, dan menerima kelebihan diri merupakan langkah penting untuk membangun rasa percaya diri.

Alih-alih mengejar standar kecantikan yang belum tentu realistis, memilih gaya berpakaian yang sesuai dengan proporsi tubuh bisa menjadi cara efektif untuk menunjang penampilan.

Perpaduan busana, warna, hingga teknik styling yang tepat mampu menciptakan ilusi tubuh yang tampak lebih jenjang dan proporsional.

Mengutip English Jagran, berikut lima tips sederhana yang dapat membantu Anda tampil lebih langsing dan tinggi tanpa perlu usaha yang berlebihan.

1. High-waist jeans

High-waist jeans adalah rahasia gaya untuk penampilan yang lebih ramping dan tinggi.

Jeans ini dengan cerdik menyembunyikan lemak, menciptakan siluet yang lebih panjang.

Pilih celana yang melar dan panjangnya tepat di atas mata kaki.

Jeans yang berada di atas garis pinggang adalah alternatif yang bagus untuk efek melangsingkan.

2. Vertical prints

Editor: Setyo Adi Nugroho
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