John Herdman Sebut Laga Lawan Vietnam Jadi Kesempatan Indonesia Kendalikan Persaingan Grup

JawaPos.com - Pelatih tim nasional Indonesia John Herdman menyebut laga skuadnya menghadapi Vietnam pada lanjutan pertandingan Grup ASEAN Hyundai Cup 2026 menjadi kesempatan untuk mengambil kendali persaingan grup.

"Bagi kami, ini adalah kesempatan besar untuk mengambil kendali grup," kata Herdman pada konferensi pers menjelang laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu.

Pertandingan Indonesia melawan Vietnam akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, pukul 20.30 WIB. Indonesia mengincar posisi dua besar di klasemen akhir Grup A demi mengunci satu tempat di semifinal.

Oleh karena itu, Herdman melanjutkan, timnya sangat antusias menyambut pertandingan melawan Vietnam, sama seperti dua pertandingan sebelumnya.

Dia pun menyebut para penggemar, pemain, dan staf bisa merasa bangga dengan pencapaian tim sejauh ini di turnamen. Skuad Garuda telah mengemas delapan gol dan hanya satu gol kemasukan, serta mengoleksi enam poin untuk mengamankan peringkat kedua klasemen sementara.

Namun, Herdman meminta para pemainnya tidak kehilangan fokus lantaran pertandingan Vietnam akan menjadi ujian yang sangat besar.

Pelatih asal Inggris itu mengatakan banyak hal yang dipertaruhkan pada laga itu. Vietnam, kata dia, harus meraih kemenangan atau seri untuk tetap bertahan di turnamen, sementara Indonesia berjuang menambah poin untuk memastikan tempat di babak semifinal.