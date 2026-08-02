Ranking FIFA Indonesia Bisa Naik usai Lawan Vietnam, Berpeluang Geser Gambia

Timnas Indonesia wajib mengalahkan Vietnam di Stadion Pakansari untuk memastikan tiket semifinal Piala AFF 2026. (Timnas Indonesia)
JawaPos.com - Timnas Indonesia memiliki peluang memperbaiki posisi di ranking FIFA apabila mampu mengalahkan Vietnam dalam pertandingan yang akan digelar Senin (3/8/2026) di Stadion Pakansari, Bogor.
Hasil positif atas rival Asia Tenggara tersebut bukan hanya penting untuk menambah kepercayaan diri tim, tetapi juga berpotensi membawa Indonesia naik satu peringkat di daftar peringkat dunia.
Saat ini Indonesia berada tepat di bawah Gambia dalam ranking FIFA. Berdasarkan perhitungan poin FIFA, kemenangan atas Vietnam yang saat ini menempati peringkat ke-99 dunia akan memberikan tambahan sekitar 2,83 poin bagi skuad Garuda.
Tambahan poin tersebut diperkirakan cukup untuk menggeser Gambia dan membawa Indonesia naik ke posisi ke-116 dunia.
Peluang ini menjadi motivasi tambahan bagi pasukan Merah Putih. Selain mengejar hasil maksimal di atas lapangan, kemenangan juga akan menjadi bukti perkembangan performa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir yang terus menunjukkan tren positif di level internasional.
Vietnam bukan lawan yang mudah. Tim berjuluk Golden Star Warriors itu masih menjadi salah satu kekuatan utama di Asia Tenggara dan memiliki peringkat FIFA yang lebih tinggi dibanding Indonesia.
Karena itu, kemenangan atas Vietnam akan memberikan nilai poin yang lebih besar dibanding mengalahkan tim dengan peringkat lebih rendah.
Pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat. Kedua tim sama-sama memiliki ambisi meraih hasil terbaik, sehingga duel diperkirakan berjalan dengan intensitas tinggi sejak menit awal.
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