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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 2 Agustus 2026 | 20.39 WIB

Tsamara Amany Buka Suara! Pastikan Semifinal dan Final Piala Presiden 2026 Tetap Digelar

Ketua OC Piala Presiden 2026 Tsamara Amany memastikan semifinal dan final tetap digelar setelah beredar surat hoaks. (Instagram/@tsamaradki) - Image

Ketua OC Piala Presiden 2026 Tsamara Amany memastikan semifinal dan final tetap digelar setelah beredar surat hoaks. (Instagram/@tsamaradki)

JawaPos.com — Ketua OC Piala Presiden 2026 Tsamara Amany memastikan babak semifinal dan final Piala Presiden 2026 tetap digelar sesuai rencana. Pernyataan tersebut sekaligus membantah surat yang beredar pada 1 Agustus 2026 dan memunculkan kabar Piala Presiden 2026 tidak akan menggelar semifinal serta final setelah fase grup berakhir.

Tsamara Amany Tegaskan Semifinal dan Final Tetap Ada

Tsamara Amany memberikan penegasan langsung terkait kabar yang beredar mengenai kelanjutan Piala Presiden 2026.

Ketua OC Piala Presiden 2026 tersebut memastikan babak semifinal dan final tetap menjadi bagian dari rangkaian turnamen.

“Sudah saya sampaikan klasifikasinya (sembari mengirim link klasifikasinya),” kata Tsamara Amany saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (2/8/2026). Pernyataan tersebut disampaikan setelah muncul surat yang memicu kabar mengenai perubahan format Piala Presiden 2026.

Tsamara Amany kemudian memberikan penjelasan lebih tegas melalui kanal Instagram pribadinya.

“Piala Presiden 2026 sejak awal sudah pasti ada Semi-final & Final. Clear ya. Di mana? Nah, tunggu. Segera diumumkan,” tulisnya.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan dari panitia setelah surat yang beredar di publik menimbulkan spekulasi.

Tsamara Amany memastikan tidak ada pembatalan terhadap dua pertandingan penting yang akan menentukan juara Piala Presiden 2026.

Surat yang Beredar Bikin Heboh

Surat yang beredar mencantumkan tanggal pembuatan Jakarta, 1 Agustus 2026, dengan nomor 150/PP-OC/VIII/2026.

Editor: Edi Yulianto
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