Arya Sinulingga Angkat Bicara! Bantah Hoaks Kabar Piala Presiden, Pastikan Ada Semifinal dan Final

Arya Sinulingga memastikan Piala Presiden 2026 tetap memiliki babak semifinal dan final setelah muncul kabar hoaks di media sosial. (Instagram @arya.m.sinulingga)
JawaPos.com - Arya Sinulingga membantah kabar hoaks yang menyebut Piala Presiden 2026 tidak memiliki semifinal dan final setelah fase grup berakhir. Executive Committee (Exco) PSSI sekaligus Anggota Steering Committee (SC) Piala Presiden 2026 itu memastikan turnamen tetap berlanjut ke babak semifinal pada 4 Agustus 2026 dan final pada 6 Agustus 2026.
Arya Sinulingga memastikan Piala Presiden 2026 tetap memiliki babak semifinal dan final setelah fase grup selesai digelar pada Sabtu (1/8). Pernyataan tersebut disampaikan untuk membantah informasi yang beredar melalui sebuah surat yang mencantumkan format berbeda dari pelaksanaan turnamen.
“Ada aja yang buat hoax, santai aja, pasti ada semifinal dan final, lokasi? Bukannya harusnya juara grup yg sudah jadi tuan rumah yang jadi tuan rumah? Semua klub sudah diberitahu bahkan umkm pun tau kalau kepastian tempat tuan rumah hanya sampai penyisihan grup. Semifinal dan Final akan diputuskan setelah penyisihan grup. Jadi tunggu tanggal mainnya. Seruuuuu hehehe,” tulis Arya Sinulingga di Instagram pribadi @arya.m.sinulingga, Minggu (2/8).
Pernyataan itu sekaligus menegaskan tidak ada perubahan format pertandingan setelah penyisihan grup. Piala Presiden 2026 tetap memasuki babak empat besar sebelum dilanjutkan dengan pertandingan perebutan peringkat ketiga dan final.
Arya juga menjelaskan penetapan lokasi pertandingan semifinal dan final memang belum dilakukan sebelum fase grup tuntas. Menurut dia, seluruh klub peserta sudah mengetahui mekanisme tersebut sejak awal sehingga informasi yang berbeda tidak perlu dipercaya.
Kabar yang dibantah Arya Sinulingga muncul melalui surat bertanggal Jakarta, 1 Agustus 2026. Surat tersebut mencantumkan nomor 150/PP-OC/VIII/2026 dengan perihal Pemberitahuan Klasemen Akhir Piala Presiden 2026.
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Dalam surat itu disebutkan seluruh pertandingan babak penyisihan Grup A telah selesai dilaksanakan. Surat tersebut kemudian mencantumkan format yang menyatakan klub peringkat pertama akan bertanding di final, sementara klub peringkat kedua akan tampil dalam pertandingan perebutan peringkat ketiga.
Isi surat tersebut memunculkan dugaan seolah-olah Piala Presiden 2026 tidak memiliki babak semifinal. Nama Tsamara Amany tercantum sebagai Ketua Panitia Pelaksana pada bagian penandatangan surat tersebut.
Namun, Arya Sinulingga secara tegas menyebut informasi itu sebagai hoaks. Dia meminta publik tetap tenang karena babak semifinal dan final Piala Presiden 2026 sudah dipastikan tetap berlangsung.
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