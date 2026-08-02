Shin Tae-yong Tatap Persib Bandung! Semifinal Piala Presiden 2026 Panggung Unjuk Gigi Pemain Persija Jakarta

JawaPos.com — Shin Tae-yong menjadikan semifinal Piala Presiden 2026 melawan Persib Bandung pada 4 Agustus sebagai kesempatan Persija Jakarta menguji kesiapan pemain, baik secara teknis maupun mental, setelah melewati tiga laga fase grup dengan satu kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan untuk mengamankan posisi runner up Grup B.

Persija Jakarta melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 setelah mengumpulkan empat poin dari tiga pertandingan di Grup B.

Rio Fahmi dkk. mencatat satu kemenangan 4-1 atas PSMS Medan, bermain imbang 2-2 melawan Port FC, serta kalah 0-1 dari Persebaya Surabaya.

Hasil tersebut cukup untuk membawa Persija Jakarta finis sebagai runner up Grup B dan mendapatkan tiket ke babak empat besar.

Namun, tantangan berikutnya jauh lebih berat karena Macan Kemayoran harus berhadapan dengan Persib Bandung pada 4 Agustus 2026.

Mengapa Shin Tae-yong melihat semifinal sebagai kesempatan penting? Shin Tae-yong tidak hanya menjadikan pertandingan melawan Persib Bandung sebagai pertarungan untuk mengejar kemenangan.

Pelatih asal Korea Selatan tersebut juga ingin memanfaatkan tambahan menit bermain di Piala Presiden 2026 untuk melihat perkembangan para pemain secara lebih menyeluruh.

Persija Jakarta sudah melewati tiga pertandingan di fase grup dengan situasi yang berbeda-beda.