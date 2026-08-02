Tak Hanya Jago Bola Mati! Bernardo Tavares Buktikan Progress Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026

JawaPos.com — Persebaya Surabaya menunjukkan progress penting di Piala Presiden 2026 setelah mencetak dua gol dari open play saat menang 2-1 atas Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8/2026) malam.

Hasil itu mengantarkan Green Force menjadi juara Grup B dengan sembilan poin dari tiga pertandingan sekaligus memperlihatkan perkembangan permainan di bawah Bernardo Tavares.

Persebaya Surabaya sebelumnya lebih sering mengandalkan situasi bola mati untuk mencetak gol.

Namun, kemenangan atas Port FC memberi sinyal positif karena dua gol lahir dari organisasi menyerang dan transisi, sesuai evaluasi Bernardo Tavares sejak awal turnamen.

Dua Gol Open Play Jadi Bukti Progress Persebaya Surabaya Gol kedua Persebaya Surabaya menjadi bukti paling jelas perubahan tersebut.

Memasuki babak kedua, Bernardo Tavares memasukkan Walber Mota, Ramadhan Sananta, Alex Martins, dan Francisco Rivera untuk menambah energi serangan.

Hasilnya langsung terlihat pada menit ke-47 ketika Alex Martins menuntaskan umpan matang Francisco Rivera dengan sepakan terarah.

Gol itu membawa Persebaya Surabaya berbalik unggul 2-1 dan menjadi salah satu momen penting dalam kemenangan atas Port FC.