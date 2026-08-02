Dua Derby Panas Tersaji di Semifinal Piala Presiden 2026! Persib vs Persija, Persebaya vs Arema FC

JawaPos.com - Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 sudah memasuki babak semifinal. Pertandingan semifinal tersebut menyajikan dua derby panas di Indonesia, yakni Persib Bandung melawan Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya kontra Arema FC.

Babak semifinal Piala Presiden 2026 resmi terbentuk setelah seluruh pertandingan fase grup rampung digelar pada Sabtu (1/8/2026. Terkhusus setelah Persebaya Surabaya sukses menumbangkan Port FC dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (1/8) malam WIB.

Kemenangan itu membuat Persebaya Surabaya keluar sebagai juara Grup B degan koleksi sembilan poin. Tim berjuluk Green Force itu menyapu bersih tiga laga dengan kemenangan, yakni atas Persija Jakarta (1-0), PSMS Medan (1-0), dan teranyar Port FC (2-1).

Berkat kemenangan itu, Persija Jakarta mendapat berkahnya. Tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut ikut melaju ke babak semifinal setelah finis sebagai runner-up Grup dengan mengemas empat poin.

Dalam kampanyenya, Persija Jakarta mencatat satu kemenangan atas PSMS Medan (4-1), imbang lawan Port FC (2-2), dan kalah dari Persebaya Surabaya (0-1). Macan Kemayoran sedianya punya koleksi poin sama dengan Port FC, namun mereka unggul selisih gol sehingga berhak lolos semifinal.

Sementara dari Grup A, Persib Bandung keluar sebagai juara grup. Tim berjuluk Pangeran Biru itu melaju sempurna ke semifinal dengan mengemas sembilan poin.

Sama seperti Persebaya Surabaya, Persib Bandung menyapu bersih tiga laga dengan kemenangan. Tim asuhan Igor Tolic itu menang atas Arema FC (1-0), DPMM FC (1-0), dan Tampines Rovers (1-0).

Kemudian Arema FC menemani Persib Bandung ke semifinal sebagai runner-up. Skuad berjulukkan Singo Edan itu finis di posisi dua dengan mengemas enam poin, hasil dari dua kemenangan melawan Tampines Rovers (2-1), dan DPMM FC (2-0).