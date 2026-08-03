Vietnam Punya Nguyen Xuan Son, John Herdman: Tugas Berat Rizky Ridho

Bomber Vietnam, Nguyen Xuan Son, akan menjadi tantangan berat bagi lini pertahanan Indonesia yang dikomandani Rizky Ridho. (Instagram aseanutdfc)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mengungkapkan bahwa Rizky Ridho akan mendapat tugas berat dalam pertandingan menghadapi Vietnam. Pasalnya, bek berusia 24 tahun itu bakal mengawal bomber naturalisasi Vietnam, Nguyen Xuan Son.
Sesuai jadwal, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Vietnam di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (3/8/2026) dengan kick-off pukul 20.30 WIB. Ini menjadi laga ketiga bagi kedua kesebelasan pada Grup A Piala AFF 2026.
Jelang laga tersebut, Herdman menyoroti ancaman lini depan Vietnam yang diperkuat oleh Nguyen Xuan Son. Dia menyebut striker berpostur 185 cm itu bakal membuat bek Timnas Indonesia, khususnya Rizky Ridho, harus kerja ekstra.
"Di pertandingan berikutnya melawan Vietnam, Anda tahu, Rizky Ridho punya tugas besar mengawal penyerang jangkung asal Brasil," kata Herdman dalam konferensi pers jelang menghadapi Vietnam, Minggu (2/8/2026).
Nguyen Xuan Son sendiri baru mencatat satu gol di Piala AFF 2026. Namun, penyerang naturalisasi dari Brasil itu diprediksi akan menjadi momok bagi Timnas Indonesia.
Kendati demikian, Herdman mengingatkan agar perhatian tidak hanya tertuju pada pemain tertentu. Menurutnya, selama ini banyak pemain yang menjalankan peran penting di balik penampilan apik Timnas Indonesia di Grup A Piala AFF 2026.
Sejauh ini, Timnas Indonesia telah mengemas dua kemenangan di dua laga Grup A dengan total mencetak delapan gol. Skuad Garuda menang 5-1 atas Kamboja dan Timor Leste dengan skor 3-0.
"Maksud saya, Anda mungkin memperhatikan pemain-pemain yang melakukan manuver, dribbling, atau melakukan tembakan, tetapi ada banyak kerja keras yang tak terlihat dari pemain lain," ujarnya.
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