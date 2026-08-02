Bernardo Tavares Evaluasi Jelang Lawan Arema FC! Lawan Persebaya Surabaya di Semifinal Piala Presiden 2026

Bernardo Tavares terus mengevaluasi Persebaya Surabaya setelah Green Force menyapu bersih tiga laga Grup B Piala Presiden 2026. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya melaju ke semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara Grup B setelah menyapu bersih tiga pertandingan dengan sembilan poin.
Kepastian itu didapat usai Persebaya Surabaya mengalahkan Port FC 2-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (1/8/2026), sekaligus menjadi bahan evaluasi Bernardo Tavares.
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Bernardo Tavares tetap meminta Persebaya Surabaya tidak terlena meski berhasil menutup fase grup dengan catatan sempurna.
Pelatih asal Portugal tersebut menilai kemenangan atas Port FC merupakan bagian dari proses panjang menyiapkan tim menghadapi kompetisi resmi.
"Kami tentu senang bisa kembali meraih kemenangan. Namun, kami tidak ingin terlalu larut memikirkan hasil ini karena yang terpenting adalah proses membangun tim. Ini masih pramusim," ujar Bernardo Tavares dalam sesi konferensi pers.
Persebaya Surabaya mencatat tiga kemenangan dari tiga pertandingan Grup B dengan koleksi sembilan poin.
Green Force sebelumnya mengalahkan Persija Jakarta 1-0 dan PSMS Medan 1-0 sebelum menundukkan Port FC 2-1 pada pertandingan terakhir fase grup.
Catatan tersebut memang menjadi modal positif, tetapi Bernardo Tavares tetap melihat ruang perbaikan dalam permainan Persebaya Surabaya.
Pelatih berusia 46 tahun itu menilai timnya sudah menunjukkan perkembangan dibandingkan pertandingan sebelumnya.
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