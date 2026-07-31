Eks Bomber Persebaya Surabaya Jadi Pelatih Kepala! Indonesia All Stars Siap Hadapi Aston Villa

Kurniawan Dwi Yulianto memimpin Indonesia All Stars yang akan menghadapi Aston Villa dalam laga persahabatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. (Instagram @kurniawanqana)
JawaPos.com — Indonesia All Stars akan menghadapi Aston Villa dalam laga persahabatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (1/8/2026), dengan Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih kepala.
Tim berisi kombinasi pemain muda berbakat dan bintang kompetisi domestik Indonesia Super League yang siap menguji kekuatan klub Premier League Inggris tersebut.
Kurniawan Dwi Yulianto yang pernah menjadi penyerang kunci Persebaya Surabaya saat meraih gelar Liga Indonesia 2004 dipercaya memimpin Indonesia All Stars melawan Aston Villa.
Pelatih yang akrab disapa Si Kurus itu menjanjikan pertandingan menghibur sekaligus pengalaman berharga bagi para pemain Indonesia menghadapi tim asuhan Unai Emery.
Baca Juga:Bruno Moreira Antusias Hadapi Persebaya Surabaya! Tegaskan Port FC Ingin Buru Kemenangan di Piala Presiden 2026
Kurniawan Dwi Yulianto memiliki modal pengalaman panjang di sepak bola Indonesia untuk menangani skuad Indonesia All Stars.
Ia menjadi bagian penting Persebaya Surabaya ketika klub tersebut menjadi juara Liga Indonesia 2004 di bawah arahan pelatih Jacksen F. Tiago.
Penunjukan Kurniawan menjadi perhatian karena sejumlah pemain Indonesia All Stars sudah mengenal karakter kepelatihannya.
Mantan pemain Timnas Indonesia jebolan program pelatnas Timnas Primavera pada pertengahan 1990-an itu kini bertugas meramu komposisi pemain terbaik menghadapi Aston Villa.
“Kami akan berupaya mengimbangi permainan mereka sebaik mungkin,” ujar Kurniawan Dwi Yulianto terkait persiapan menghadapi Aston Villa.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!