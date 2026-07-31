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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 31 Juli 2026 | 18.13 WIB

Eks Bomber Persebaya Surabaya Jadi Pelatih Kepala! Indonesia All Stars Siap Hadapi Aston Villa

Kurniawan Dwi Yulianto memimpin Indonesia All Stars yang akan menghadapi Aston Villa dalam laga persahabatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. (Instagram @kurniawanqana) - Image

Kurniawan Dwi Yulianto memimpin Indonesia All Stars yang akan menghadapi Aston Villa dalam laga persahabatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. (Instagram @kurniawanqana)

JawaPos.com — Indonesia All Stars akan menghadapi Aston Villa dalam laga persahabatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (1/8/2026), dengan Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih kepala.

Tim berisi kombinasi pemain muda berbakat dan bintang kompetisi domestik Indonesia Super League yang siap menguji kekuatan klub Premier League Inggris tersebut. 

Kurniawan Dwi Yulianto yang pernah menjadi penyerang kunci Persebaya Surabaya saat meraih gelar Liga Indonesia 2004 dipercaya memimpin Indonesia All Stars melawan Aston Villa.

Pelatih yang akrab disapa Si Kurus itu menjanjikan pertandingan menghibur sekaligus pengalaman berharga bagi para pemain Indonesia menghadapi tim asuhan Unai Emery. 

Kurniawan Dwi Yulianto Bawa Pengalaman Persebaya Surabaya ke Indonesia All Stars

Kurniawan Dwi Yulianto memiliki modal pengalaman panjang di sepak bola Indonesia untuk menangani skuad Indonesia All Stars.

Ia menjadi bagian penting Persebaya Surabaya ketika klub tersebut menjadi juara Liga Indonesia 2004 di bawah arahan pelatih Jacksen F. Tiago. 

Penunjukan Kurniawan menjadi perhatian karena sejumlah pemain Indonesia All Stars sudah mengenal karakter kepelatihannya.

Mantan pemain Timnas Indonesia jebolan program pelatnas Timnas Primavera pada pertengahan 1990-an itu kini bertugas meramu komposisi pemain terbaik menghadapi Aston Villa

“Kami akan berupaya mengimbangi permainan mereka sebaik mungkin,” ujar Kurniawan Dwi Yulianto terkait persiapan menghadapi Aston Villa.

Editor: Banu Adikara
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