Jadwal dan Link Live Streaming Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Jaga Asa Macan Kemayoran! 

JawaPos.com — Persija Jakarta menghadapi PSMS Medan pada matchday ketiga Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (1/8/2026) pukul 15.30 WIB.

Laga ini menjadi penentu bagi Macan Kemayoran untuk menjaga peluang lolos ke semifinal setelah baru mengoleksi satu poin dari dua pertandingan.

Persija Jakarta saat ini menempati posisi ketiga klasemen Grup B dengan torehan satu poin.

Tim asuhan Shin Tae-yong belum meraih kemenangan, tetapi masih memiliki kesempatan melaju ke babak empat besar dengan syarat harus menang atas PSMS Medan dan berharap Port FC gagal meraih hasil maksimal.

Persija Jakarta Wajib Menang untuk Menjaga Peluang Persija Jakarta datang ke laga terakhir Grup B dengan tekanan besar karena kemenangan menjadi harga mati. Hasil imbang atau kekalahan akan membuat langkah Macan Kemayoran terhenti di fase grup Piala Presiden 2026.

Pada dua pertandingan sebelumnya, Persija Jakarta sebenarnya menunjukkan performa yang cukup menjanjikan.

Setelah kalah tipis 0-1 dari Persebaya Surabaya pada laga pembuka, mereka mampu bangkit saat menghadapi Port FC dengan menahan wakil Thailand tersebut 2-2.

Performa melawan Port FC memperlihatkan mental bertanding Persija Jakarta masih kuat.