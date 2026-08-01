Jadwal dan Link Live Streaming Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Jaga Asa Macan Kemayoran! 

Persija Jakarta menghadapi PSMS Medan pada laga terakhir Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persija)
JawaPos.com — Persija Jakarta menghadapi PSMS Medan pada matchday ketiga Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (1/8/2026) pukul 15.30 WIB.
Laga ini menjadi penentu bagi Macan Kemayoran untuk menjaga peluang lolos ke semifinal setelah baru mengoleksi satu poin dari dua pertandingan.
Persija Jakarta saat ini menempati posisi ketiga klasemen Grup B dengan torehan satu poin.
Tim asuhan Shin Tae-yong belum meraih kemenangan, tetapi masih memiliki kesempatan melaju ke babak empat besar dengan syarat harus menang atas PSMS Medan dan berharap Port FC gagal meraih hasil maksimal.
Baca Juga:Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Duel Penentu Juara Grup!
Persija Jakarta datang ke laga terakhir Grup B dengan tekanan besar karena kemenangan menjadi harga mati. Hasil imbang atau kekalahan akan membuat langkah Macan Kemayoran terhenti di fase grup Piala Presiden 2026.
Pada dua pertandingan sebelumnya, Persija Jakarta sebenarnya menunjukkan performa yang cukup menjanjikan.
Setelah kalah tipis 0-1 dari Persebaya Surabaya pada laga pembuka, mereka mampu bangkit saat menghadapi Port FC dengan menahan wakil Thailand tersebut 2-2.
Performa melawan Port FC memperlihatkan mental bertanding Persija Jakarta masih kuat.
Tertinggal dua gol lebih dulu melalui Peeradon Chamratsamee pada menit ke-20 dan Issam Al Sabhi menit ke-40, Macan Kemayoran mampu mengejar lewat gol balasan hingga pertandingan berakhir imbang.
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom
10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet