Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 17.55 WIB

Jadwal dan Link Live Streaming Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Jaga Asa Macan Kemayoran! 

Persija Jakarta menghadapi PSMS Medan pada laga terakhir Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persija) - Image

Persija Jakarta menghadapi PSMS Medan pada laga terakhir Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persija)

JawaPos.com — Persija Jakarta menghadapi PSMS Medan pada matchday ketiga Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (1/8/2026) pukul 15.30 WIB.

Laga ini menjadi penentu bagi Macan Kemayoran untuk menjaga peluang lolos ke semifinal setelah baru mengoleksi satu poin dari dua pertandingan.

Persija Jakarta saat ini menempati posisi ketiga klasemen Grup B dengan torehan satu poin.

Tim asuhan Shin Tae-yong belum meraih kemenangan, tetapi masih memiliki kesempatan melaju ke babak empat besar dengan syarat harus menang atas PSMS Medan dan berharap Port FC gagal meraih hasil maksimal.

Persija Jakarta Wajib Menang untuk Menjaga Peluang

Persija Jakarta datang ke laga terakhir Grup B dengan tekanan besar karena kemenangan menjadi harga mati. Hasil imbang atau kekalahan akan membuat langkah Macan Kemayoran terhenti di fase grup Piala Presiden 2026.

Pada dua pertandingan sebelumnya, Persija Jakarta sebenarnya menunjukkan performa yang cukup menjanjikan.

Setelah kalah tipis 0-1 dari Persebaya Surabaya pada laga pembuka, mereka mampu bangkit saat menghadapi Port FC dengan menahan wakil Thailand tersebut 2-2.

Performa melawan Port FC memperlihatkan mental bertanding Persija Jakarta masih kuat.

Tertinggal dua gol lebih dulu melalui Peeradon Chamratsamee pada menit ke-20 dan Issam Al Sabhi menit ke-40, Macan Kemayoran mampu mengejar lewat gol balasan hingga pertandingan berakhir imbang.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Duel Penentu Juara Grup! - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Duel Penentu Juara Grup!

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 17.53 WIB

Skenario Persebaya Surabaya Hadapi Persib Bandung atau Arema FC di Semifinal Piala Presiden 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Skenario Persebaya Surabaya Hadapi Persib Bandung atau Arema FC di Semifinal Piala Presiden 2026

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 17.26 WIB

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal! - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 14.40 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal - Image
1

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

4

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

5

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom

10

10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore