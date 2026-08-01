Skenario Persebaya Surabaya Hadapi Persib Bandung atau Arema FC di Semifinal Piala Presiden 2026

Persebaya Surabaya memburu status juara Grup B saat menghadapi Port FC demi menentukan lawan di semifinal Piala Presiden 2026. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya sudah memastikan tiket semifinal Piala Presiden 2026, tetapi pertandingan melawan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8/2026) malam WIB, tetap menjadi laga yang sangat menentukan.
Hasil duel tersebut akan menentukan apakah Green Force menghadapi Persib Bandung atau Arema FC pada babak empat besar.
Arema FC lebih dulu mengamankan tiket semifinal setelah menundukkan DPMM FC dengan skor 2-0 pada laga terakhir Grup A di Stadion Si Jalak Harupat, Jumat (31/7/2026) sore.
Kemenangan itu membawa Singo Edan mengoleksi enam poin sekaligus mengunci posisi runner-up Grup A.
Persib Bandung kemudian memastikan diri finis sebagai juara Grup A usai mengalahkan Tampines Rovers dengan skor tipis 1-0 pada pertandingan yang berlangsung Jumat (31/7/2026) malam.
Hasil tersebut membuat peta semifinal kini bergantung pada hasil pertandingan terakhir Grup B.
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Persebaya Surabaya dan Port FC menjadi dua tim yang masih bersaing memperebutkan status juara Grup B.
Green Force memimpin klasemen sementara dengan enam poin dari dua pertandingan, sedangkan Port FC mengoleksi empat poin.
Situasi tersebut membuat Persebaya Surabaya berada dalam posisi lebih menguntungkan.
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