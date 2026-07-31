Persija Jakarta Hadapi PSMS Medan di Laga Penutup Grup B Piala Presiden 2026, Shin Tae-yong Siapkan Rotasi dan Evaluasi Tim

JawaPos.com - Persija Jakarta akan menutup perjalanan mereka di fase Grup B Piala Presiden 2026 dengan menghadapi PSMS Medan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (1/8/2026) pukul 15.30 WIB.

Meski peluang lolos ke babak berikutnya tidak lagi berada di tangan sendiri, Macan Kemayoran tetap membidik hasil positif sekaligus menjadikan pertandingan ini sebagai bagian penting dalam proses pembentukan tim.

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Pelatih Persija, Shin Tae-yong, menegaskan bahwa timnya tidak melakukan persiapan yang berbeda menjelang laga terakhir fase grup tersebut. Waktu pemulihan yang hanya berlangsung sekitar dua hari membuat tim pelatih lebih fokus menjaga kondisi fisik pemain dibanding memberikan materi latihan yang berat.

"Persiapan seperti biasa. Kami fokus mempersiapkan diri dengan baik untuk laga besok," ujar pelatih yang akrab dipanggil STY itu.

Mantan pelatih Timnas Indonesia itu juga mengisyaratkan akan melakukan perubahan pada susunan pemain utama. Selain karena dua pemain asing, Radovan Pankov dan Stjepan Loncar, belum berada dalam kondisi terbaik, rotasi juga dilakukan agar seluruh pemain memiliki kesempatan bermain yang lebih merata selama turnamen pramusim ini.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya STY untuk melihat perkembangan setiap pemain sebelum menghadapi kompetisi resmi musim 2026/2027. Dengan memberikan menit bermain kepada lebih banyak pemain, ia dapat menilai sejauh mana skema permainan yang sedang dibangun mulai dipahami oleh seluruh anggota tim.

Meski akan melakukan rotasi, STY memastikan Persija tetap mengincar hasil maksimal. Ia tidak ingin anak asuhnya menganggap remeh PSMS yang tampil penuh semangat dalam dua pertandingan sebelumnya.

Menurutnya, status PSMS sebagai tim Liga 2 tidak mengurangi kualitas kerja keras yang mereka tampilkan di lapangan. Karena itu, Persija harus tetap bermain disiplin agar tidak kesulitan sepanjang pertandingan.

"PSMS memang ada di Liga 2, tapi mereka bekerja sangat keras dan para pemainnya bermain dengan gigih penuh semangat juang. Jadi kami harus mempersiapkan diri dengan baik agar tidak kewalahan," kata STY.