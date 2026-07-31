Lawan Port FC, Rivera Tegaskan Persebaya Harus Bermain Konsisten!

JawaPos.com - Persebaya Surabaya menatap laga terakhir Grup B Piala Presiden 2026 dengan tekad mempertahankan tren positif.

Green Force akan menghadapi Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8) malam WIB, dalam pertandingan yang menentukan status juara grup sekaligus menjadi bekal menuju babak semifinal.

Gelandang serang Persebaya, Francisco Rivera, menilai kunci menghadapi wakil Thailand tersebut adalah menjaga konsistensi permainan.

Menurut pemain asal Meksiko itu, seluruh pemain harus mampu mempertahankan performa yang sudah ditunjukkan dalam dua pertandingan sebelumnya.

Rivera mengatakan konsistensi menjadi fondasi penting bagi Persebaya yang sedang membangun kekuatan tim untuk menghadapi musim kompetisi 2026/2027. Karena itu, setiap pemain dituntut tampil maksimal dan tetap menjaga kekompakan di atas lapangan.

"Kami harus menunjukkan konsistensi di setiap pertandingan. Itu menjadi hal yang sangat penting. Seluruh pemain harus siap memberikan kemampuan terbaik, baik secara fisik maupun mental. Yang terpenting, kami harus tetap bermain sebagai satu tim," kata Rivera seperti dilansir dari laman resmi Persebaya, Jumat (31/7).

Saat ini Persebaya berada di puncak klasemen sementara Grup B dengan enam poin dari dua kemenangan atas Persija Jakarta dan PSMS Medan. Sementara itu, Port FC menempati posisi kedua dengan empat poin setelah mengalahkan PSMS dan bermain imbang melawan Persija.