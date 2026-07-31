Ditanya Soal FIFA ASEAN Cup 2026, Erick Thohir: Kami Masih Negosiasi

JawaPos.com - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal penunjukkan Indonesia sebagai salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Akan tetapi, Erick justru mengaku belum bisa berkomentar karena menyebut pihaknya masih melakukan negosiasi terkait host agreement.

Sebagaimana diketahui, FIFA ASEAN Cup 2026 merupakan gebrakan baru FIFA yang dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 3 Oktoer 2026 mendatang. Format turnamen tersebut membagi peserta ke dalam dua divisi. Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah Divisi 1, sementara Hong Kong tuan rumah Divisi 2.

Pemberitaan ini sudah beredar luas di media sosial. Tapi, Erick justru belum bisa berkomentar mengenai FIFA ASEAN Cup 2026 karena masih dalam tahap dan negosiasi. Selain itu, ia belum bisa bicara banyak karena masih menunggu pengumuman resmi dari FIFA terkait hal tersebut.

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"Saya belum bisa komen karena kami masih sedang menegosiasikan host agreement. Karena waktunya mepet, ya kita coba negosiasi sedikit,” kata Erick kepada wartawan termasuk JawaPos.com di kantor Kemenpora, Jumat (31/7/2026).

“Nah, kita tunggu saja hasil negosiasinya. Ya kalau semuanya sepakat, ya nanti FIFA mengumumkan FIFA ASEAN di Indonesia. Walaupun saya tahu teman-teman media lebih cermat dari saya (tersenyum),” sambungnya.

Di media sosial juga sudah beredar luas hasil drawing FIFA ASEAN Cup 2026. Berdasarkan hasil undian, Timnas Indonesia sebagai tuan rumah masuk Grup A bersama India, Malaysia, dan Singapura. Sementara Grup B dihuni Vietnam, Pakistan, Thailand, dan Filipina.

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Sementara pada Divisi 2, tuan rumah Hong Kong tergabung dalam Grup A bersama Myanmar, dan Brunei Darussalam. Kemudian di Grup B mempertemukan Kamboja, Laos, dan Timor Leste.

Erick lagi-lagi tidak ingin berkomentar mengenai peta persaingan di dalam masing-masing grup, terkhusus Timnas Indonesia. Pria yang juga menjabat Menpora RI itu mengungkapkan baru akan berkomentar setelah proses negosiasi terkait host agreement mencapai titik terang.