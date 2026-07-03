SUGBK Prioritas, Indonesia Siapkan Dua Venue Jika Terpilih Jadi Tuan Rumah FIFA ASEAN Cup 2026

JawaPos.com - Status Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 masih menunggu kepastian. Namun jika mendapat kepercayaan, pemerintah akan menyiapkan dua venue, salah satunya Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) sebagai lokasi utama untuk menggelar ajang tersebut.

FIFA melakukan gebrakan baru dengan membuat turnamen FIFA ASEAN Cup 2026 yang rencananya akan bergulir September hingga Oktober mendatang. Langkah tersebut diambil untuk meningkatkan kualitas negara-negara Asia khususnya Asia Tenggara.

Diketahui, format turnamen tersebut nantinya akan ada dua divisi yang dikelompokkan berdasarkan peringkat dunia terbaru. Divisi 1 berisikan delapan tim yang terbagi dua grup, sementara divisi dua dihuni enam negara. Tak hanya mempertemukan negara Asia Tenggara saja, melainkan juga ada negara undangan.

Nah, rumornya, Indonesia akan menjadi tuan rumah pada salah satu divisi. Pemerintah pun juga telah berkomunikasi dengan FIFA terkait hal tersebut. Namun sampai saat ini, FIFA belum menunjuk negara mana yang akan menjadi tuan rumah untuk edisi perdana FIFA ASEAN Cup.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir, mengungkapkan, pemerintah tentu akan memberikan pelayanan terbaiknya jika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Jika menjadi tuan rumah Divisi 1, kata dia, akan ada dua venue yang disiapkan termasuk SUGBK.

“Kita belum menentukan (venue), tapi yang pasti September dan Oktober (jadwal FIFA ASEAN Cup). Kalau jumlah timnya delapan, itu saya rasa Jakarta menjadi salah satu prioritasnya, di Gelora Bung Karno,” kata Erick kepada wartawan termasuk JawaPos.com, dikutip Jumat (3/7/2026).

“Mungkin lapangan latihanya perlu banyak. Misalnya mungkin ada satu pendukung lagi selain Gelora Bung Karno. Ada dua (stadion),” sambungnya.

Untuk satu venue lainnya, Erick mengatakan masih akan mencari opsi terbaik. Yang pasti, ia ingin venue yang dipakai memiliki kualitas rumput terbaik demi kenyamanan negara peserta.