Bikin Bangga! Ungguli Tuan Rumah, Indonesia Juara Umum World Cup Woodball Championship di Malaysia

JawaPos.com – Tim woodball Indonesia sukses menjadi juara umum kategori senior 10th World Cup Woodball Championship (Piala Dunia Woodball) di Perlis, Malaysia. Dalam ajang yang berlangsung sepekan dan berakhir kemarin (30/7), Tim Merah Putih mengumpulkan empat medali emas, dua perak, dan satu perunggu dalam ajang yang dihelat di Universiti Malaysia Perlis tersebut.

Indonesia mengungguli tuan rumah Malaysia yang meraih dua emas, tujuh perak, dan satu perunggu. Posisi ketiga ditempati Taiwan dengan dua emas, satu perak, dan empat perunggu.

Indonesia juga mencatat hasil positif pada kategori youth. Meski hanya mengirim dua atlet, Indonesia membawa pulang satu medali emas dan finis di peringkat keempat klasemen kategori tersebut.

Ketua Umum Indonesia Woodball Association (IWbA) Aang Sunadji mengatakan bahwa capaian di Perlis membuktikan bahwa Indonesia masih menjadi salah satu kekuatan utama woodball dunia.

”Menjadi juara umum di World Cup tentu bukan hal yang mudah karena kami menghadapi negara-negara terbaik. Yang lebih membanggakan, atlet-atlet muda kita juga mampu mempersembahkan medali emas meski hanya berangkat dengan dua atlet. Ini menunjukkan kualitas pembinaan yang kita miliki,” bebernya.

Empat medali emas Indonesia diraih melalui nomor Fairway Men’s Team, Fairway Women’s Doubles, Fairway Women’s Individual, dan Stroke Women’s Team. Sementara dua medali perak dipersembahkan dari Fairway Women’s Team dan Stroke Women’s Individual. Untuk satu medali perunggu, diraih pada nomor Stroke Women’s Doubles.