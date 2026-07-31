Prediksi Persib vs Tampines Rovers: Maung Bandung Incar Kemenangan Sempurna di Babak Grup Piala Presiden

JawaPos.com - Persib Bandung akan menutup perjalanan mereka di fase grup Piala Presiden 2026 dengan menghadapi wakil Singapura Tampines Rovers pada Jumat (31/7) malam di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

Meski sudah memastikan satu tiket ke babak semifinal piala presiden, Persib Maung Bandung dipastikan tetap memburu kemenangan demi menjaga tren positif sekaligus mengakhiri fase grup dengan hasil sempurna. Laga ini menjadi pertandingan terakhir Grup A yang tetap menyimpan daya tarik tersendiri.

Bagi Persib, kemenangan akan mempertegas status mereka sebagai salah satu kandidat kuat juara turnamen pramusim piala presiden. Sementara bagi Tampines Rovers, pertandingan ini menjadi kesempatan terakhir untuk menjaga asa lolos meski peluang yang dimiliki terbilang sangat berat.

Persib datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah memenangi dua pertandingan sebelumnya. Tim besutan Igor Tolic membuka langkah dengan kemenangan tipis 1-0 atas Arema FC, kemudian kembali meraih hasil serupa ketika mengalahkan DPMM FC.

Dua kemenangan itu membuat Persib mengoleksi enam poin dan memastikan diri lolos ke semifinal sebelum pertandingan terakhir dimainkan. Keberhasilan tersebut menjadi modal penting bagi Persib yang tengah mempersiapkan diri menghadapi musim kompetisi 2026/2027.

Selain membangun mental kemenangan, turnamen ini juga dimanfaatkan sebagai ajang mematangkan strategi dan memperkuat chemistry antar pemain. Meski status juara grup hampir pasti berada di tangan mereka, Persib diperkirakan tidak akan mengendurkan permainan.

Bermain di hadapan ribuan Bobotoh menjadi alasan kuat bagi skuad Maung Bandung untuk tetap tampil serius. Selain itu, menjaga ritme pertandingan dinilai penting agar kondisi tim tetap kompetitif sebelum memasuki agenda yang lebih padat dalam beberapa pekan ke depan.

Di lini depan, Persib masih mengandalkan ketajaman Balsa Sekulic yang mulai menunjukkan adaptasi positif bersama tim. Dukungan dari Uilliam Barros, Berguinho, Adam Alis, hingga Luciano Guaycochea membuat variasi serangan Persib semakin berbahaya.