Aston Villa Tumbangkan Indonesia All Stars, Unai Emery Puas dan Puji Fasilitas Gelora Bung Karno

JawaPos.comv - Unai Emery makin antusias menghadapi musim depan setelah Aston Villa mengalahkan Indonesia All Stars. Laga persahabatan yang berakhir dengan skor 3-1 tersebut dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Sabtu (1/8).

Setelah membawa Aston Villa meraih kemenangan, Unai Emery mengatakan bahwa skuadnya merasa senang dan nyaman berada di Jakarta. Ia juga menjadi laga persahabatan kali ini untuk melihat kebugaran para pemainnya.

"Kami senang dan merasa nyaman di sini. Setelah dua minggu pertama, kami telah menyelesaikan pekerjaan kami di Birmingham. Sekarang kamp pelatihan ini menjadi penting, bagaimana kami akan meningkatkan kebugaran, beradaptasi dengan pemain baru," kata Unai Emery yang dikutip laman resmi Aston Villa, Sabtu (1/8).

Pelatih asal Spanyol tersebut akan melihat proses para pemainnya untuk beradaptasi dengan taktiknya. Unai Emery ingin para pemain bisa cepat memahaminya.

"Dan juga, secara taktik, bagaimana kita bisa – sesegera mungkin – mencoba memahami struktur permainan kita dengan para pemain yang kita miliki dan beberapa pemain yang mulai bermain. Tentu saja, beberapa pemain masih akan bergabung dengan kami setelah Piala Dunia, tetapi ini adalah hal yang positif, cara kami bermain saat ini," jelas Unai Emery.

"Teruslah berjuang, usahakan untuk menghindari pemain yang cedera. Berusahalah untuk beradaptasi sebaik mungkin dengan struktur tim kami, dengan para pemain yang bergabung bersama kami," tambah mantan pelatih Arsenal tersebut.

Melihat persiapan yang dilakukan timnya, Unai Emery sangat optimis dengan skuad Aston Villa. Pelatih 54 tahun tersebut mengaku antusias untuk menghadapi musim depan.

"Saya sangat optimis. Bagaimana kita membangun tim, bagaimana kita menghadapi banyak perubahan, dan bagaimana kita juga merespons setiap hari. Saya ingin menyampaikan kepada semua pendukung kami: kami akan kembali lagi dengan semangat baru, babak baru yang akan kami mulai tahun ini. Sungguh, saya sangat antusias," jelas Unai Emery.