Mariano Peralta Jalani Latihan Perdana Bersama Persib Bandung, Nomor 10 Dapat Program Latihan Khusus

Mariano Peralta menjalani latihan perdana bersama Persib Bandung. Pemain asal Argentina itu mulai beradaptasi jelang debutnya bersama Maung Bandung. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Mariano Peralta akhirnya menjalani sesi latihan perdananya bersama Persib Bandung setelah resmi bergabung dengan skuad Maung Bandung. Pemain asal Argentina itu mengikuti latihan di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (30/7/2026) petang.
Latihan tersebut menjadi momen pertama bagi Peralta sejak diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Persib Bandung. Pemilik nomor punggung 10 itu mulai beradaptasi dengan lingkungan tim, mengenal rekan-rekan barunya, sekaligus mengikuti program latihan yang telah disiapkan pelatih Igor Tolic beserta staf.
Kehadiran Peralta menambah opsi di lini serang Persib Bandung yang tengah mempersiapkan diri menghadapi laga terakhir Grup A Piala Presiden 2026.
Maung Bandung dijadwalkan menghadapi Tampines Rovers FC di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat (31/7/2026).
Meski sudah memastikan tiket ke babak semifinal, Persib tetap menjalani latihan dengan intensitas tinggi. Igor Tolic ingin anak asuhnya menjaga konsistensi permainan sekaligus mempertahankan momentum positif sebelum memasuki fase gugur.
Bagi Peralta, latihan perdana ini menjadi tahap awal proses adaptasi setelah menempuh perjalanan panjang dari Buenos Aires, Argentina.
Pemain berusia 28 tahun itu diketahui baru tiba di Bandung beberapa hari sebelumnya usai menjalani perjalanan sekitar 31 jam.
Karena kondisi fisiknya masih dalam tahap pemulihan, tim pelatih memberikan program latihan yang lebih ringan dibandingkan pemain lainnya. Pendekatan tersebut dilakukan agar Peralta dapat beradaptasi secara bertahap tanpa memaksakan kondisi tubuhnya.
Selain memulihkan kebugaran, Peralta juga mulai mempelajari pola permainan dan filosofi yang diterapkan Persib Bandung.
"Karena baru bergabung, tim pelatih memberikan menu latihan ringan kepada pemain berusia 28 tahun itu sambil membantunya beradaptasi dengan lingkungan baru, termasuk rekan-rekan setim dan metode latihan," tulis rilis resmi Persib.
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