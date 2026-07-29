Persebaya Surabaya Tak Ingin Terlena Kemenangan atas Persija, Toni Firmansyah Bidik Penampilan Lebih Baik vs PSMS

Toni Firmansyah tetap menjalani latihan individu selama masa libur untuk menjaga kebugaran dan meningkatkan kualitas permainan bersama Persebaya Surabaya menjelang Super League 2026/2027. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya memilih tidak larut dalam euforia kemenangan pada laga pembuka Piala Presiden 2026.
Gelandang muda Green Force, Toni Firmansyah, menegaskan seluruh pemain kini mengalihkan fokus untuk melakukan evaluasi demi meningkatkan performa saat menghadapi PSMS Medan.
Persebaya dijadwalkan bertemu PSMS Medan pada pertandingan kedua Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (29/7) malam. Laga ini menjadi kesempatan bagi Bajol Ijo untuk melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Persija Jakarta dengan skor tipis 1-0.
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Meski mengawali turnamen dengan kemenangan, Toni menilai masih banyak aspek permainan yang perlu diperbaiki.
Karena itu, tim pelatih bersama seluruh pemain telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pertandingan sebelumnya.
"Kami melakukan evaluasi terhadap pertandingan sebelumnya. Kami tentu bersyukur bisa meraih hasil positif, tetapi masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki agar bisa tampil lebih baik saat menghadapi PSMS Medan," ujar Toni.
Pemain berusia 21 tahun tersebut melihat perkembangan permainan Persebaya mulai terlihat dari pertandingan ke pertandingan.
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Menurutnya, para pemain semakin memahami keinginan pelatih Bernardo Tavares, baik ketika membangun serangan maupun saat melakukan transisi bertahan.
Ia menegaskan proses adaptasi itu masih terus berjalan dan akan semakin matang seiring bertambahnya waktu latihan serta kesempatan bermain bersama.
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